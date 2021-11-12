Taş Tepeler Projesi'ne Japon bilim ekiplerinden destek - Son Dakika

Taş Tepeler Projesi kapsamında Şanlıurfa Ayanlar Höyük'te yürütülecek kazı çalışmasının Japon ekiplerce yürütülmesi öngörülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Göbeklitepe ile büyük ilgi uyandıran ve Güneydoğu Anadolu'nun daha önce pek bilinmeyen anıtsal Neolitik Çağ yerleşimleri yeniden bilim dünyasının ilgi odağı haline geldi. Bu kapsamda Taş Tepeler Projesi kapsamında kazısı yapılan yerleşimlere yenilerinin eklenmesi gündemde.

Göbeklitepe ve Karahantepe gibi bugüne kadar tespit edilen yerlerin bir kısmı yüksek tepelerin üzerinde yer alıyor. Buna karşın, bugün Suriye'de bulunan, Orta Fırat Havzası'ndaki Mureybet ve Jerf el-Ahmar gibi yerleşimler ise ova seviyesinde bulunuyor. Çağdaş olmasına karşın farklı özelliklere sahip bu yerleşimlerin arasında kalan bölge yeni araştırmaların ilgi odaklarından birini oluşturuyor.

Bu araştırmalar kapsamında ilk etapta, Şanlıurfa kent merkezinin kuzeybatısında, Karaköprü ilçesinin Ayanlar köyünde bulunan Ayanlar Höyük'te yüzey taraması ile jeofizik ölçümlerin yapılması planlanıyor. Yer altı radarı (GPR) ve topografik ölçümlerin yanı sıra SfM-MVS fotogrametri yöntemleriyle arazi modelleme çalışmalarıyla da ilk dönem çalışmaları desteklenecek.

Tokyo Üniversitesinden Prof. R. Yoshihiro Nishiaki ile Chiba Teknoloji ve Jeo-Kosmoloji Enstitülerinden Prof. Dr. Takafumi Matsui tarafından yürütülmesi planlanan proje 2022 yılı yaz aylarında başlayacak.

Japonya üniversiteleri ve Japon Arkeoloji Enstitüsünün Kırşehir- Kaman Kale Höyük başta olmak üzere Kırşehir Yassıhöyük Kırıkkale Büklü Kale kazısı, Hasankeyf Höyük kazısının aralarında bulunduğu Türkiye'de dahil oldukları çok sayıda proje bulunuyor. Taş Tepeler Projesi kapsamında bu tür iş birliklerinin daha da ileriye taşınması arzu ediliyor.