2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! 2 ödül alan Taylor Swift, büyük bir başarı elde etti

Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği ve her yıl ünlü isimlerin sahne şovlarıyla geceye damga vurduğu MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Prudential Center'da düzenlenen törende Taylor Swift, 8 adaylık ile ilk sırada yer aldı.

KATEGORİDE SADECE KADINLAR VARDI

Prudential Center'da gerçekleşen ödül töreninde "Yılın Sanatçısı" kategorisinde ilk kez yalnızca kadınlar aday gösterildi. Bu yılın en çok adaylık kazanan isimleri arasında çoğunlukla Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo ve Shakira gibi kadın şarkıcılar öne çıktı. Gecede Taylor Swift hem "Yılın Şarkısı" ödülünü hem de "En İyi Pop Müzik Klibi" ödülünü aldı.

İşte 2023 MTV Video Müzik Ödüllerini kazanan isimler:

YILIN ŞARKISI

Taylor Swift - Anti-Hero

EN İYİ POP MÜZİK KLİBİ

Taylor Swift – 'Anti-Hero'

EN İYİ K-POP

Stray Kids – S-Class

VIDEO FOR GOOD

Dove Cameron - Breakfast

MICHAEL JACKSON VIDEO VANGUARD (ÖNCÜ) ÖDÜLÜ

Shakira - Sanatçı bu ödülü alan ilk Güney Amerikalı sanatçı oldu.

EN İYİ LATİN

Anitta - Funk Rave

EN İYİ HİP-HOP

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

KÜRESEL İKON ÖDÜLÜ

Puff Daddy

EN İYİ İŞ BİRLİĞİ

KAROL G, Shakira – TQG

EN İYİ YENİ SANATÇI

Ice Spice

EN İYİ AFROBEATS ÖDÜLÜ

Rema & Selena Gomez – Calm Down