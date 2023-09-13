2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! 2 ödül alan Taylor Swift, büyük bir başarı elde etti - Son Dakika

2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! 2 ödül alan Taylor Swift, büyük bir başarı elde etti

Son Güncelleme: 13.09.2023 09:31

Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği ve ünlü isimlerin sahne şovlarıyla geceye damga vurduğu 2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Taylor Swift, 8 adaylık ile ilk sırada yer alırken, 'Yılın Şarkısı' ve 'En İyi Pop Müzik Klibi' ödüllerini kazandı.

Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği ve her yıl ünlü isimlerin sahne şovlarıyla geceye damga vurduğu MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Prudential Center'da düzenlenen törende Taylor Swift, 8 adaylık ile ilk sırada yer aldı.

KATEGORİDE SADECE KADINLAR VARDI

Prudential Center'da gerçekleşen ödül töreninde "Yılın Sanatçısı" kategorisinde ilk kez yalnızca kadınlar aday gösterildi. Bu yılın en çok adaylık kazanan isimleri arasında çoğunlukla Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo ve Shakira gibi kadın şarkıcılar öne çıktı. Gecede Taylor Swift hem "Yılın Şarkısı" ödülünü hem de "En İyi Pop Müzik Klibi" ödülünü aldı.

İşte 2023 MTV Video Müzik Ödüllerini kazanan isimler:

YILIN ŞARKISI

Taylor Swift - Anti-Hero

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

EN İYİ POP MÜZİK KLİBİ

Taylor Swift – 'Anti-Hero'

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

EN İYİ K-POP

Stray Kids – S-Class

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

VIDEO FOR GOOD

Dove Cameron - Breakfast

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

MICHAEL JACKSON VIDEO VANGUARD (ÖNCÜ) ÖDÜLÜ

Shakira - Sanatçı bu ödülü alan ilk Güney Amerikalı sanatçı oldu.

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

EN İYİ LATİN

Anitta - Funk Rave

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

EN İYİ HİP-HOP

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

KÜRESEL İKON ÖDÜLÜ

Puff Daddy

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

EN İYİ İŞ BİRLİĞİ

KAROL G, Shakira – TQG

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

EN İYİ YENİ SANATÇI

Ice Spice

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

EN İYİ AFROBEATS ÖDÜLÜ

Rema & Selena Gomez – Calm Down

MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! Taylor Swift 2 ödül aldı

Taylor Swift, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! 2 ödül alan Taylor Swift, büyük bir başarı elde etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! 2 ödül alan Taylor Swift, büyük bir başarı elde etti - Son Dakika
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