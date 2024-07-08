'Titanic' ve 'Avatar' gibi filmlerin Oscar Ödüllü yapımcısı Jon Landau, 63 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kültür Sanat

'Titanic' ve 'Avatar' gibi filmlerin Oscar Ödüllü yapımcısı Jon Landau, 63 yaşında hayatını kaybetti

\'Titanic\' ve \'Avatar\' gibi filmlerin Oscar Ödüllü yapımcısı Jon Landau, 63 yaşında hayatını kaybetti

63 yaşındaki Oscar ödüllü yapımcı Jon Landau, hayatını kaybetti. James Cameron ile 'Titanic' ve 'Avatar' serisinde yakından çalışan Landau'nun ölümü, Disney Entertainment eş başkanı Alan Bergman tarafından açıklandı. Landau'nun Cameron ile ortak çalışmaları, 'Titanic' için üç Oscar adaylığı ve en iyi film ödülünü kazandırdı. 'Avatar' ve devam filmi 'Avatar: The Way of Water' da dahil olmak üzere büyük gişe başarıları elde ettiler.

08.07.2024 10:30
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Oscar ödüllü yapımcı Jon Landau, 63 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmen James Cameron ile 'Titanic' ve 'Avatar' serisinde yakından çalışan Landau'nun ölümü, Disney Entertainment eş başkanı Alan Bergman tarafından duyuruldu. Ölüm nedeni belirtilmedi.

Bergman, "Jon, olağanüstü yetenek ve tutkusu ile en unutulmaz hikayeleri beyaz perdeye taşıyan bir vizyonerdi. Film endüstrisine yaptığı katkılar silinmez izler bıraktı ve çok özlenecek," dedi.

TİTANİC VE AVATAR'IN YAPIMCISIYDI

Landau'nun Cameron ile ortaklığı, 1997 yapımı 'Titanic' için üç Oscar adaylığı ve en iyi film ödülü getirdi. 'Avatar' ve devam filmi 'Avatar: The Way of Water' da dahil olmak üzere büyük gişe başarıları elde ettiler.

Landau'nun kariyeri 1980'lerde prodüksiyon müdürü olarak başladı ve Cameron'un pahalı epik filmi 'Titanic'te yapımcı olarak büyük bir başarıya ulaştı. 'Titanic', dünya çapında 1 milyar doları aşan ilk film oldu ve 11 Oscar kazandı.

Ödülü Cameron ile kabul ederken Landau, "Oyunculuk yapamıyorum, beste yapamıyorum ve görsel efektler yapamıyorum. Sanırım bu yüzden yapımcılık yapıyorum," demişti.

Landau, Cameron'un Lightstorm Entertainment şirketinde üst düzey yönetici oldu ve 'Avatar', 'Titanic'in gişe başarısını aştı. 'Avatar', tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi olarak kalmaya devam ediyor ve devam filmi 'Avatar: The Way of Water' ise üçüncü sırada yer alıyor.

Landau, 'Avatar' serisinde önemli bir rol oynadı ve devam filmi 'The Way of Water'ın gecikmelerini savundu. Landau, 20th Century Fox'ta 29 yaşında başkan yardımcısı olarak atandı ve 'Evde Tek Başına', 'Mrs. Doubtfire' ve 'True Lies' gibi büyük hitleri denetledi.

'Titanic' ve 'Avatar' gibi filmlerin Oscar Ödüllü yapımcısı Jon Landau, 63 yaşında hayatını kaybetti

James Cameron, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Titanic' ve 'Avatar' gibi filmlerin Oscar Ödüllü yapımcısı Jon Landau, 63 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Titanic' ve 'Avatar' gibi filmlerin Oscar Ödüllü yapımcısı Jon Landau, 63 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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