Trabzon'a Yabancı Ziyaretçi Artışı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'a Yabancı Ziyaretçi Artışı

Trabzon\'a Yabancı Ziyaretçi Artışı
10.07.2025 11:18
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Trabzon, 2024'ün ilk yarısında yabancı ziyaretçi sayısını %8 artırarak 223 bin 340'a ulaştı.

Türkiye'nin kültür, tarih ve doğa turizminde öne çıkan illerinden Trabzon'un 6 aylık yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 223 bin 340'a ulaştı.

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Trabzon, yılın ilk yarısında 464 bin 329 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Ocak-Haziran 2024'te 206 bin 244 yabancı turisti ağırlayan kenti, bu yılın aynı döneminde yüzde 8'lik artışla 223 bin 340 kişi ziyaret etti.

Trabzon'da 345 tesis ve 842 konutta 32 bin 966 yatak kapasitesiyle misafirlere hizmet sunuluyor.

Kente yılın ilk yarısında 1207 dış hat uçuşu yapılırken, 9 da kruvaziyer geldi.

Ocak-haziran döneminde Suudi Arabistan başta olmak üzere 43 ülkeden ziyaretçiye ev sahipliği yapan Trabzon, tarihi ve kültürel varlıklarının yanı sıra dağ, yayla ve deniz turizmine yönelik birçok alternatif sunuyor.

" Uzak Doğu'dan da turistlerimiz gelmeye başladı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Trabzon'un 2025 turizm sezonuna hızlı giriş yaptığını söyledi.

Kente özellikle yabancı turist noktasında yoğun talep olduğunu belirten Erdoğan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce yapmış olduğumuz etkili tanıtım çalışmalarının sonucunda, bayramda da hemen hemen tüm otellerimiz doluluk oranıyla karşılaştı. Trabzon, 6 aylık verilere baktığımızda, yabancı ziyaretçi anlamında geçen yıla göre yüzde 8 önde başladı." dedi.

Erdoğan, kente yılın ilk yarısında 223 bin 340 yabancı ziyaretçinin geldiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Başta Suudi Arabistan, Umman, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Körfez ülkeleriyle devam etmekte. Türk Cumhuriyetleri'nde yeni açıldığımız Özbekistan pazarımız var. Haftada bir gün uçuşlar başladı. Buradan da gelen misafirlerimizi görmekteyiz. Uzak Doğu'dan da Güney Kore, Japonya ve Çin'den turistlerimiz gelmeye başladı. Bu da turizmde pazar çeşitliliği anlamında Trabzon'un her ülkeden turist çektiğinin göstergesidir."

" Orta Avrupa'dan inanç turizmi kapsamında turist çekmeyi hedefliyoruz"

Trabzon'un Uzungöl, Sümela Manastırı, Hıdırnebi Yaylası, Santa Harabeleri, Atatürk Köşkü, Ayasofya Camisi gibi ilgi gören çok sayıda doğa, tarih ve kültür destinasyonu bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Turistlerimiz artık Karadeniz'de deniz turizmine de çok önem veriyor. Plajlarımızı da ziyaret ediyorlar. Bu bakımdan resort turizminin de önümüzdeki süreçte çok talep göreceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Erdoğan, geçen yıl yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 1 arttığını dile getirerek, "2025'i bu rakamların daha üstünde kapatmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Direkt uçuşların turizme katkısına dikkati çeken Erdoğan, "Yeni hedef pazarlarımız var. Özbekistan pazarını daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Çin pazarına açılmayı planlıyoruz ve onunla ilgili çalışmalarımıza başladık. Orta Avrupa'dan inanç turizmi kapsamında turist çekmeyi hedefliyoruz. Bu bakımdan da hedefimiz, Trabzon'da turizmi 12 aya yaymak." dedi.

Katar'dan gelen Seleh Alkuwari de Trabzon'da kendi ülkesindeki gibi rahat ettiğini söyledi.

Ailesiyle her sene Trabzon'a geldiğini belirten Alkuwari, kentin turizm noktalarını gezdiğini ve çok beğendiğini vurguladı.

Gamze Aksoy ise Karadeniz turu kapsamında İstanbul'dan ailesiyle gezmeye geldiğini anlatarak, "Boztepe'ye çıktık, Atatürk Köşkü'ne geldik. Akvaryuma, Sümela Manastırı'na gideceğiz, daha gezeceğimiz birçok yer var. Burası gerçekten çok güzel bir yer." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'a Yabancı Ziyaretçi Artışı - Son Dakika

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