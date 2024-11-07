Trendyol Sanat Sohbetleri Çanakkale'de Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trendyol Sanat Sohbetleri Çanakkale'de Başladı

Trendyol Sanat Sohbetleri Çanakkale\'de Başladı

Trendyol, 9. Çanakkale Bienali kapsamında sanat sohbetleri düzenleyecek, 15 bin kişiyle buluşacak.

07.11.2024 11:49
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'Trendyol Sanat Sohbetleri' başlıklı buluşmalar serisinin ilki, Trendyol'un destekçisi olduğu 9'uncu Çanakkale Bienali kapsamında gerçekleştirildi. Anadolu'nun 12 farklı şehrinde düzenlenecek Trendyol Sanat Sohbetleri, bu illerde yaşayan güzel sanatlar fakültesi öğrencileri, bağımsız sanatçılar ve sanatseverlerle bir araya getirecek. Trendyol, bu etkinlik serisiyle 15 bin kişiyi sanatla buluşturmayı hedefliyor. 9'uncu Çanakkale Bienali ise 11 Kasım'a kadar devam edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 12 farklı ilde gerçekleştirilecek 'Trendyol Sanat Sohbetleri', çağdaş sanatın önde gelen isimlerini başta güzel sanatlar öğrencisi gençler ve bağımsız sanatçılar olmak üzere bu illerde yaşayan sanatseverlerle buluşturacak. 'Trendyol Sanat Sohbetleri' serisinin ilki, 5 Kasım Salı günü, Türkiye'nin önemli çağdaş sanat etkinliklerinden 9'uncu Çanakkale Bienali kapsamında, Çanakkale'deki StudioMAHAL'de gerçekleştirildi. 'Genç Sanatçılar ve Güncel Yapılar: Galeriler, Fuarlar ve Bienaller' başlıklı etkinlikte, Yeditepe Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı, Sanat Yazarı ve Küratör Prof. Dr. Marcus Graf moderatör olarak görev alırken; multidisipliner sanatçı Kaan Tarhan, Çanakkale Bienali Kurumsal Küratörü Deniz Erbaş ve Çanakkale Bienali Kurucu Direktörü, ÇOMÜ GSF Öğretim Üyesi Seyhan Boztepe konuşmacı olarak yer aldı. Panelde sanatın güncel eğilimleri, sanat piyasasının bugünü ve geleceği gibi konular ele alındı.

'TRENDYOL SANAT SOHBETLERİ, ÇAĞDAŞ SANATIN GÖRÜNÜR KILINMASINA KATKIDA BULUNUYOR'

Prof. Dr. Marcus Graf, Trendyol Sanat Sohbetleri'ni şu sözlerle değerlendirdi:

"Trendyol Sanat platformu, genç sanatçılara dijitalde görünürlük kazandıran ve eserlerini daha geniş kitlelerle paylaşma fırsatı sunan benzersiz bir mecra. Trendyol Sanat Sohbetleri ise eğitim ve sanat paylaşımı açısından önemli bir girişim. Bu buluşmalar dizisi; sanatçıları, küratörleri, sanat tarihçilerini, sanat yazarlarını ve sanat yöneticilerini sanatseverlerle buluşturup çağdaş sanatın güncel estetik, formal ve kavramsal boyutlarını tartışarak, çağdaş sanatçının anlaşılmasına katkı sağlıyor. Günümüz sanatının önemli konuları üzerinde bir tartışma platformu oluşturuyor. Aynı zamanda, sanat dünyası ile halk arasında önemli bir köprü kurarak sanatın yaygınlaşmasına, görünür kılınmasına katkıda bulunuyor."

BİENAL 11 KASIM'A KADAR DEVAM EDECEK

Trendyol, Çanakkale Bienali'nin de destekçileri arasında 'Zamana Bırakmak' başlığı altında sanatın farklı disiplinlerini Çanakkale'nin özgün kültürel ve tarihsel dokusuyla bir araya getiren 9'uncu Çanakkale Bienali, 11 Kasım'a kadar devam edecek. Bu yıl 'gençlik' temasıyla dijital teknolojiler ve yeni medya sanatının öne çıktığı bir seçki sunan bienal kapsamında, Türkiye'den ve dünyadan 50'yi aşkın sanatçının eserleri Çanakkale'nin farklı mekanlarında sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: DHA

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