Tunceli\'de Uluslararası Duvar Boyama Günleri Gerçekleşti

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Tunceli'de, "Uluslararası Duvar Boyama Günleri" düzenlendi

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçe belediyesi, ünlü şair Cemal Süreya anısına yaptırılan Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden ressamların katılımıyla "Uluslararası Duvar Boyama Günleri" etkinliği düzenledi. 5 gün süren etkinlikte ilçedeki duvarlar rengarenk boyandı.

Tunceli'nin Pülümür Belediyesi, Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi etkinlikleri kapsamında 5 gün süren Uluslararası Duvar Boyama günleri etkinliği gerçekleştirdi. Türkiye'nin yanı sıra Singapur, Tacikistan, Amerika, Endonezya ve Bangladeş'ten ünlü ressamların katıldığı etkinlikte, belirlenen duvarlara ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri resmedildi. Projenin koordinatörlüğünü yapan emekli edebiyat öğretmeni Ayfer Çakal, boyama günleri öncesi temalar belirlediklerini belirterek, "Pülümür kentinin doğal ve tarihi güzellikleri, Pülümürlü şair Cemal Süreya'nın şiirleri ve yaşama bakışı, dostluk ve dayanışma ve kültürlerarası diyalog konuları duvarlara işlendi" dedi.

Singapur'dan etkinliğe katılan Barry Yeow isimli ressam, Cemal Süreya'nın yaşamı ve şiirlerindeki umutsuzluğu umutlu hale getirmek için resmettiklerini söylerken, Amerika'dan katılan Tacikistan asıllı Farrukh Negmat ise, Türkiye'de benzer çok projeye katıldığını ve Pülümür'de bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti.

Etkinliğe ilişkin bilgi veren Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, "Belediyemizin etkinlikleri kapsamında dünyanın bir çok ülkesinden sanatçıları bir araya getirerek duvarlara resimler yaptık. Oldukça keyifli geçti. Pülümür'ü, Cemal Süreya'yı biraz daha öne çıkarmak, kültürel ve sanatsal faaliyetleri yaygınlaştırmak amacı taşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da farklı sanatçıları da katarak bu tür etkinlikleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Eylem Aras ise, "Türk ve dünya edebiyatının ünlü şairlerinden Cemal Süreya'nın doğduğu topraklarda uluslararası duvar boyama günlerine katılım sağlayan 5 ressamla çalışmanın içinde olmanın gururunu yaşıyorum. Ciddi emek verildi. Bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilçemize farklı değerler kazandıracağız" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda ressamlar belediye başkanı Müslüm Tosun'a resim hediye ederken başkan Tosun da katılımcılara ilçenin ünlü balı ve tuzundan hediye etti.