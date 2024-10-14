Türk Diasporası Sempozyumu Erzincan\'da Başladı

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) düzenlenen " Türkiye Yüzyılı'nda 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu" başladı.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen sempozyum, iki gün sürecek.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, sinevizyon bağlantısı ile katıldığı sempozyumun açılışında, diasporanın ülkelerin kalkınmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Diaspora için tehditlerin bulunduğuna işaret eden Yıldırım, "Bunların başında asimilasyon geliyor. Bir ülke vatandaşlarının başka ülkeye yerleşmesi ve ondan sonra oradaki yeni kuşaklar, ikinci, üçüncü ve dördüncü neslin kendi değerlerini koruyarak varlığını sürdürmesi bugün diasporanın en büyük meselelerinden, en büyük sorunlarından biridir. Özellikle 60'lı yıllar sonunda Avrupa'ya giden Türklerin üçüncü ve dördüncü kuşak evlatları, ne yazık ki bir asimilasyon baskısı altındadır. Esas için doğru olan, başarılı olan, gittiği diasporanın, gittiği ülkede asimile olmadan entegre olmayı gerçekleştirmesidir." dedi.

"Dünya çapında 300 milyon Türk'ün yaşadığı bilinmektedir"

Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı açısından diasporanın önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türk Devleti Teşkilatı bildiğiniz gibi 170 milyon nüfus, iki trilyona yakın bir gayrisafi milli hasıla ve 800 milyarın üzerinde dış ticareti olan önemli ve hızlı bir gelişme gösteren Balkanlar'dan Baykal Gölü'ne kadar uzanan tarihi İpek Yolu güzergahında ülkelerden oluşmaktadır. Bu ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan; Türkmenistan gözlemci, Macaristan gözlemci ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti esasında bağımsız devlet olarak, Türk Devletleri Teşkilatı'nda 170 milyon nüfus olmakla beraber, dünya çapında 300 milyon Türk'ün yaşadığı bilinmektedir. Bu geri kalan 130 milyon aslında başka ülkelerde ya özel bölge ya münferit şekilde yaşamını sürdürmektedir. "

Türk devletlerinin, diaspora topluluklarının birbirleriyle daha güçlü bağlar kurması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, bunun ortak çıkarların küresel platformda daha etkili bir şekilde savunmalarına imkan sağlayacağını belirtti.

Vali Hamza Aydoğdu: "Bugün Türk milleti tek bir coğrafyaya artık sığmıyor"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise bu büyük şölenin, Türk dünyasında ortak alfabelerin kabul edildiği bir zaman dilimine gelmesinin, Türk diasporası ve coğrafyasındaki kültürel iş birliğinin dalga dalga yayıldığının bir işareti olduğunu ifade etti.

Erzincan olarak Türk dünyasına ve coğrafyasına sunulacak her türlü katkının, gönülden yanında olduklarını söyleyen Aydoğdu, "Bugün Türk milleti tek bir coğrafyaya artık sığmıyor. Türk diasporası gittikçe güç kazanıyor. Türkçe artık bütün dünyaya ulaşmaya başladı, yakın zamanda da dünyanın konuşulan dilleri başında Türkçenin geleceğine hepimiz şahit olacağız. Türkiye Yüzyılı bizim coğrafyamıza sığmayacak kadar geniş bir kavramdır. Bugün dünya üzerinde sayıları milyonları aşan gençlerin Türkçe öğrendiklerini hepimiz bilmekteyiz." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluklar Başkanı Abdullah Eren de Kültür Turizm Bakanlığı çatısı altında birçok kuruluşla büyük bir amaca hizmet ettiklerini anlattı.

Bakan Yardımcısı Mumcu: "Yurt dışındaki vatandaşlarımız, Türkiye'nin birer temsilcisi"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da Türk diasporanın bazı zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Dünya genelinde Türk diasporasının 7,5 milyonu aştığını dile getiren Mumcu,"Diasporamız ekonomik, sosyal ve kültürel alanda önemli roller üstlenmekte. Bulundukları ülkelerde Türkiye'nin temsilcileri olarak önemli bir köprü görevi görmektedir. Ancak bu büyük topluluğun da belirli sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve bu sorunları çözüme kavuşturması için hep birlikte sorumluluk üstlenmemiz gerektiğini biliyorum. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, bulundukları ülkelerde Türkiye'nin birer temsilcisi olmalarının yanı sıra Türk kültürünün dilini, tarihinin ve değerlerinin taşıyıcısı konumundadır. Bu bağlamda diasporanın daha etkin bir şekilde faaliyet göstermesi, Türkiye ile bulundukları ülkeler arasında ilişkilerin daha da geliştirilmesi için stratejik bir öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Sempozyuma, MHP Genel Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkan Yardımcısı Elşad Aliyev, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Kutalmış Yalçın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, çok sayıda akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasetçiler ve öğrenciler katıldı.