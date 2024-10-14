Türk Diasporası Sempozyumu Erzincan'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Türk Diasporası Sempozyumu Erzincan'da Başladı

Türk Diasporası Sempozyumu Erzincan\'da Başladı

EBYÜ'de düzenlenen sempozyumda diasporanın önemi ve karşılaştığı zorluklar ele alındı.

14.10.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) düzenlenen " Türkiye Yüzyılı'nda 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu" başladı.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen sempozyum, iki gün sürecek.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, sinevizyon bağlantısı ile katıldığı sempozyumun açılışında, diasporanın ülkelerin kalkınmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Diaspora için tehditlerin bulunduğuna işaret eden Yıldırım, "Bunların başında asimilasyon geliyor. Bir ülke vatandaşlarının başka ülkeye yerleşmesi ve ondan sonra oradaki yeni kuşaklar, ikinci, üçüncü ve dördüncü neslin kendi değerlerini koruyarak varlığını sürdürmesi bugün diasporanın en büyük meselelerinden, en büyük sorunlarından biridir. Özellikle 60'lı yıllar sonunda Avrupa'ya giden Türklerin üçüncü ve dördüncü kuşak evlatları, ne yazık ki bir asimilasyon baskısı altındadır. Esas için doğru olan, başarılı olan, gittiği diasporanın, gittiği ülkede asimile olmadan entegre olmayı gerçekleştirmesidir." dedi.

"Dünya çapında 300 milyon Türk'ün yaşadığı bilinmektedir"

Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı açısından diasporanın önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türk Devleti Teşkilatı bildiğiniz gibi 170 milyon nüfus, iki trilyona yakın bir gayrisafi milli hasıla ve 800 milyarın üzerinde dış ticareti olan önemli ve hızlı bir gelişme gösteren Balkanlar'dan Baykal Gölü'ne kadar uzanan tarihi İpek Yolu güzergahında ülkelerden oluşmaktadır. Bu ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan; Türkmenistan gözlemci, Macaristan gözlemci ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti esasında bağımsız devlet olarak, Türk Devletleri Teşkilatı'nda 170 milyon nüfus olmakla beraber, dünya çapında 300 milyon Türk'ün yaşadığı bilinmektedir. Bu geri kalan 130 milyon aslında başka ülkelerde ya özel bölge ya münferit şekilde yaşamını sürdürmektedir. "

Türk devletlerinin, diaspora topluluklarının birbirleriyle daha güçlü bağlar kurması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, bunun ortak çıkarların küresel platformda daha etkili bir şekilde savunmalarına imkan sağlayacağını belirtti.

Vali Hamza Aydoğdu: "Bugün Türk milleti tek bir coğrafyaya artık sığmıyor"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise bu büyük şölenin, Türk dünyasında ortak alfabelerin kabul edildiği bir zaman dilimine gelmesinin, Türk diasporası ve coğrafyasındaki kültürel iş birliğinin dalga dalga yayıldığının bir işareti olduğunu ifade etti.

Erzincan olarak Türk dünyasına ve coğrafyasına sunulacak her türlü katkının, gönülden yanında olduklarını söyleyen Aydoğdu, "Bugün Türk milleti tek bir coğrafyaya artık sığmıyor. Türk diasporası gittikçe güç kazanıyor. Türkçe artık bütün dünyaya ulaşmaya başladı, yakın zamanda da dünyanın konuşulan dilleri başında Türkçenin geleceğine hepimiz şahit olacağız. Türkiye Yüzyılı bizim coğrafyamıza sığmayacak kadar geniş bir kavramdır. Bugün dünya üzerinde sayıları milyonları aşan gençlerin Türkçe öğrendiklerini hepimiz bilmekteyiz." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluklar Başkanı Abdullah Eren de Kültür Turizm Bakanlığı çatısı altında birçok kuruluşla büyük bir amaca hizmet ettiklerini anlattı.

Bakan Yardımcısı Mumcu: "Yurt dışındaki vatandaşlarımız, Türkiye'nin birer temsilcisi"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da Türk diasporanın bazı zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Dünya genelinde Türk diasporasının 7,5 milyonu aştığını dile getiren Mumcu,"Diasporamız ekonomik, sosyal ve kültürel alanda önemli roller üstlenmekte. Bulundukları ülkelerde Türkiye'nin temsilcileri olarak önemli bir köprü görevi görmektedir. Ancak bu büyük topluluğun da belirli sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve bu sorunları çözüme kavuşturması için hep birlikte sorumluluk üstlenmemiz gerektiğini biliyorum. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, bulundukları ülkelerde Türkiye'nin birer temsilcisi olmalarının yanı sıra Türk kültürünün dilini, tarihinin ve değerlerinin taşıyıcısı konumundadır. Bu bağlamda diasporanın daha etkin bir şekilde faaliyet göstermesi, Türkiye ile bulundukları ülkeler arasında ilişkilerin daha da geliştirilmesi için stratejik bir öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Sempozyuma, MHP Genel Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkan Yardımcısı Elşad Aliyev, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Kutalmış Yalçın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, çok sayıda akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasetçiler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binali Yıldırım, Türkiye Yüzyılı, Kültür Sanat, Sempozyum, erzincan, Ekonomi, Türkiye, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türk Diasporası Sempozyumu Erzincan'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok
18:20 ’’Jahrein’’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi ''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
17:18 İzlanda maçı ertelenecek mi Futbolseverlerin beklediği haber geldi İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi
15:56 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
09:06 Avusturya’dan, Haaland’ın takımı Norveç’e gol yağmuru Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:48 Hüseyin Çelik’ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 19:32:32. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Diasporası Sempozyumu Erzincan'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.