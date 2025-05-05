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Kültür Sanat

Türk Dünyası Bale Festivali Hacettepe'de

Türk Dünyası Bale Festivali Hacettepe\'de

Uluslararası Türk Dünyası Devlet Bale Okulları Festivali, Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleşti.

05.05.2025 12:36
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Uluslararası Türk Dünyası Devlet Bale Okulları Festivali, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Ankara Devlet Konservatuvarı ev sahipliğinde düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında HÜ Ankara Devlet Konservatuvarı ev sahipliğinde, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Türk dünyası sanatçılarını bir araya getirdi.

Festivale, Kazakistan'dan Aleksandr Seleznev Almatı Koreografi Okulu, Azerbaycan'dan Bakü Koreografi Akademisi, Kırgızistan'dan Çolponbek Bazarbaev Bişkek Koreografi Okulu ve Özbekistan'dan Özbekistan Devlet Koreografi Akademisi katıldı.

Türk dünyasının bale sanatındaki yetkinliğini gösteren festivalde, Türkiye'den Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Mersin Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarının ekipleri sahne aldı.

Türk dünyasının güçlü sanat birikimini ortak paylaşımla zenginleştirmeyi amaçlayan etkinliğin gelecek yıllarda daha geniş katılımla sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Türk Dünyası Bale Festivali Hacettepe'de - Son Dakika

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