Türk dünyasının kalbi 2022'de Bursa'da atacak - Son Dakika

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Bursa'da yıl boyunca devam edecek etkinlik ve programlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Zindan Kapı'da düzenlenen lansmanda konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, teşkilat olarak gerçekleştirdikleri kültür başkenti uygulamaları çerçevesinde bu unvanı bugüne kadar Türk devletlerinin kültürel ve tarihi yeri en yüksek şehirlerin taşımasına vesile olduklarını söyledi.

Kaseinov, Osmanlı Devleti'nin başkentliğini yapmış kadim şehir Bursa'nın bu unvanı layıkıyla taşıyacağına ve bir sonraki kültür başkentine devredeceğine inandıklarını dile getirdi.

Brüksel'de Hiva Kültür Günleri etkinliği düzenlediklerini anımsatan Kaseinov, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği tarihinde ilk kez bir Türk şehrimizin parlamentoda tanıtımı yapıldı. 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hiva'nın gastronomisinden sanatsal ve kültürel özelliklerine kadar birçok eşsiz değerini Avrupa ile buluşturduk. 2012 yılından beri Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulamasıyla edindiğimiz tecrübe birikimini Avrupa ile paylaşarak Avrupa Kültür Başkenti şehirleriyle Türk Dünyası Kültür Başkenti şehirlerini artık bir araya getirmeye başladık. Bu vesileyle geleneksel etkinliklerimizin 2022 yılı boyunca Bursa'da gerçekleşeceği konusunda kuvvetli desteğimizi bildirerek, önümüzdeki dönemde kültür başkentimiz Bursa'yı, Litvanya'nın Kaunas ve Sırbistan Novi Sad gibi Avrupa kültür başkentlerinde tanıtmak ve bu bağları güçlendirmek için çalışmalarımız olacağını belirtmek isterim."

"Bursa'mız, '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşamaktadır"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şehrin köklü tarihi, zengin kültürü, eşsiz doğası, verimli toprakları, çok yönlü turizmi, gelişmiş ekonomisi, çeşitli alanlarda dünyaya ürün sunan sanayi ve üretim sektörüyle "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildiğini ifade etti.

Bununla ilgili Ankara'da tanıtım ve istişare toplantısı yapacaklarını belirten Aktaş, 2022 yılı boyunca gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Aktaş, 2022'de 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, 2'nci Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, 5'inci Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi 3. Kitap Fuarı, 12'nci FotoFest, 60'ıncı Uluslararası Bursa Festivali ile TÜRKSOY'un geleneksel hale gelmiş programlarının yer alacağını, bilimden edebiyata, sanattan gastronomiye, sempozyumdan konsere, söyleşiden sergiye varıncaya kadar kültür ve sanatın her alanında birçok faaliyet gerçekleşeceğini aktardı.

Alinur Aktaş, "Kadim tarihi ile farklı medeniyetlerin buluşma noktası olan, Türk şehri, Osmanlı payitahtı, Türkiye Cumhuriyeti'nin dördüncü büyük şehri, tarihin, kültürün, tabiatın, tarımın, turizmin, sanayinin önde gelen şehri Bursa'mız, "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşamaktadır." diye konuştu.

Süreç boyunca yürütülecek çalışmaların Bursa'nın önemli özelliklerini ortaya çıkaracağını dile getiren Aktaş, sürecin, şehrin Avrupa Kültür Başkenti olması yolunda da önemli eşik teşkil edeceğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı İdari İşler Başkanı Akif Marifli, Azerbaycan Cumhuriyeti TÜRKSOY Temsilcisi Elçin Gafarlı ile İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer de katıldı.

Konuşmaların ardından basın mensuplarının soruları cevaplandı.