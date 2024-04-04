Türker İnanoğlu hayatını kaybetti, Gülşen Bubikoğlu ve İlyas Salman arasındaki diyalog dikkat çekti

ferhat eser:

Ben anlamıyorum bu kadınların saçları neden açık cenazede bari saygılı olun örf adet saygı hiçmi öğrenmediniz hiçmi öğretilmedi size

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Ismail keskin: onların inancı gereği öyle onlar aramızda müslüman görünuyorlar ama inançları bizden farkli 2 1