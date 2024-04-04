Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı olarak nam salan ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. İnanoğlu için ilk tören TİM Show Center'da yapıldı. Törenin ardından İnanoğlu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene katılan İlyas Salman ile Gülşen Bubikoğlu arasındaki diyalog dikkat çekti.
Taziye için yanına gelen usta oyuncu İlyas Salman'ı gören Gülşen Bubikoğlu,"Ne kadar boş değil mi hemen bir anda yok oluveriyorsun?" dedi. İlyas Salman ise yaşadığı üzüntüden bahsederek "Sanat ölümü korkutmak içindir. Az hizmet vermedi insan emeği kadar büyüktür" karşılığını verdi. 50 yıllık eşinin ölümüyle yıkılan Bubikoğlu da "Doğru söylüyorsun çok teşekkür ederim geldiğin için, kendine iyi bak" diyerek taziyeleri kabul etti.
Türker İnanoğlu için sabah TİM Show Center'da tören düzenlendi. Törende İlker İnanoğlu, Zeynep İnanoğlu Özdemir, Cem Yılmaz, Ali Sunal ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi isimler konuşma yaptı. Törene aile üyelerinin yanı sıra Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncular Sumru Yavrucuk, Zafer Ergin, Kerem Alışık, Şevket Çoruh, Müjdat Gezen, iş adamı Ali Koç ve sinemanın emektar isimleri katıldı.
İnanoğlu bugün öğle namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca'da aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Türker İnanoğlu hayatını kaybetti, Gülşen Bubikoğlu ve İlyas Salman arasındaki diyalog dikkat çekti - Son Dakika
Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler müzik dinletisi sundu. Programda, polislerin müzik dinletisi, video gösterisi ve sunumlar yer aldı. Vali Vekili ve İl Emniyet Müdürü de konuşmalarında polis teşkilatının önemine vurgu yaptı.
Antalya Devlet Opera ve Balesi, kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla düzenlediği gala konserini sanatseverlerle buluşturacak. Konserde, opera ve bale eserlerinden seçilen bölümler sahnelenecek ve birçok ünlü sanatçı performans sergileyecek.
Yeşilçam'ın ünlü ismi Türker İnanoğlu'nun veda töreninde konuşan oğlu İlker İnanoğlu, babasının vefatının kendisi için beklenmedik bir şekilde zor olduğunu ve içinden bir parça kopmuş gibi hissettiğini söyledi. İlker İnanoğlu, babasının mükemmeliyetçi biri olduğunu ve her şeyi detayına kadar incelerdi. Ayrıca, babasının sağlık sorunlarıyla uzun süre ilgilendiğini ve son zamanlarda melanom kanseriyle mücadele ettiğini belirtti. İlker İnanoğlu, babasının vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadığını ve bu kadar üzüleceğini tahmin etmediğini ifade etti.
TRT'de, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi'ne özel yayınlar ekrana gelecek. TRT 1'de düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' büyük finali, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Ayrıca, 'Vahyin İzinde' belgeseli, 'Tarihin Efsaneleri: Halid Bin Velid' belgeseli, 'Kadir Gecesi Özel' programı ve diğer birçok program da izleyicilerle buluşacak.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hamur ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir araçta yapılan aramada İbranice el yazısı bulunan ve yaklaşık 800-1000 yıllık olduğu değerlendirilen bir el yazması kitap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 81 ilde ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kuruldu. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ise ramazan ayı sonuna kadar yaklaşık 36 bin kişiye iftar verecek. Kadir Gecesi'nde Anadolu yakasında 122, Kocaeli'de ise 33 camide mevlit okutularak, ikramlarda bulunulacak. Ayrıca Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi, Kadıköy İskele Camisi ve Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nde 3 bin porsiyon helva ikramı yapılacak.
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Zafer Algöz'ün 87 yaşında hayatını kaybeden babası Cevdet Algöz'ün cenazesi, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi. Algöz için Koca Cami'de düzenlenen törene sanatçılar ve yakınları katıldı. Cevdet Algöz, eşi Güner Algöz'ün mezarının yanına defnedildi.
İzmir'deki Sekizde Sahne'de Vladimir Vysotsky'nin fotoğrafları ve eşyalarının yer aldığı sergi açıldı. Sergide, Vysotsky'nin 20 fotoğrafı, plak, CD, kitap, pul ve hatıra paralar sergilendi. Sergiye Ankara Rus Müzik Müzesi küratörü Aliona Palazhchenko da katıldı ve Türk izleyicilerin Rus kültürüne ve sanatına aşinalığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Lev Tolstoy'un 'Savaş ve Barış' oyununu Budapeşte'de sahneleyecek. Oyun, 11. Madach Uluslararası Tiyatro Buluşması kapsamında 18 Nisan'da Ulusal Tiyatro'da izleyicilerle buluşacak. Festivalin amacı ise siyasetin yıktığı köprüleri yeniden inşa etmek olarak belirtiliyor.
Türk sinemasının önemli isimlerinden ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından organize edilen Uluslararası Doğu Halıları Konferansı'nın 15'incisi, 6-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Konferansta, dünyanın pek çok ülkesinden uzmanlar halı, kilim ve dokuma konularındaki özgün araştırmalarını sunacak. Ayrıca, Antika Halı Fuarı'nda geleneksel halılar sergilenecek ve İstanbul'un farklı müze ve galerilerinde açılacak sergiler de konferansla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)