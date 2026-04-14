Uçan Hollandalı AKM\'de Sahnelenecek

DÜNYACA ünlü besteci Richard Wagner'in denizlerin gizemli efsanesini konu alan başyapıtı 'Uçan Hollandalı' operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahneye taşınıyor. Alman rejisör Sebastian Welker'in modern dokunuşlarıyla hazırlanan eser, 23 Nisan'dan itibaren AKM'de izleyiciyle buluşacak.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), dünya opera repertuvarının en görkemli eserlerinden biri olan 'Uçan Hollandalı'ya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Richard Wagner'in bestelediği ve librettosunu yazdığı, sanatçının müzikal dehasının dönüm noktası kabul edilen eser; tutku, kader ve sadakat üçgeninde geçen karanlık bir hikayeyi modern bir sahne diliyle anlatıyor.

7 YILDA BİR KARAYA ÇIKAN LANETLİ KAPTAN

Fırtınalı denizlerde Tanrı'ya meydan okuduğu için lanetlenen ve sonsuza dek denizlerde dolaşmaya mahküm edilen Hollandalı bir kaptanın dramını konu alan operada; kaptanın bu lanetten kurtulabilmesi için tek şansı, kendisine ölene kadar sadık kalacak bir kadının aşkıdır. Yedi yılda bir karaya çıkmasına izin verilen Hollandalı'nın yolu, Norveçli denizci Daland ve efsaneye büyük bir tutkuyla bağlı olan kızı Senta ile kesişir.

AKM'DE GÖRSEL VE İŞİTSEL ŞÖLEN

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği eserin dekoru Efter Tunç, kostümleri Serdar Başbuğ, ışık tasarımı ise Yakup Çartık imzasını taşıyor. Güçlü koro sahneleriyle dikkat çeken eserde koroyu Paolo Villa yönetiyor.

Temsillerde, 'Der Holländer' rolünde Alper Göçeri- Murat Güney, 'Senta' rolünde Mine Kurtoğlu- Evren Ekşi, 'Daland' rolünde Tuncay Kurtoğlu- Göktuğ Alpaşar, 'Erik' rolünde Efe Kışlalı- Hüseyin Likos, 'Mary' rolünde Aylin Ateş- Deniz Likos, 'Der Steuermann' rolünde Yoel Keşap- Efe Doğrukul sahnede olacak.

ESER NİSAN VE MAYIS AYINDA AKM'DE SAHNELENECEK

Eser, 23- 25- 29 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde AKM'de sanatseverlerle buluşacak.