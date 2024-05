Kültür Sanat

Uluslararası Gül Festivali Isparta'da renkli görüntülerle başladı

ISPARTA - Isparta'da düzenlenen "Uluslararası Gül Festivali" kortej yürüyüşü ve renkli görüntülerle başladı.

Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi tarafından 31 Mayıs, 2 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Gül Festivali renkli görüntülerle başladı. 3 gün sürecek ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan festival Isparta Belediyesi önünden Valilik önüne kadar yapılan kortejle başladı. Korteje, Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernekler, kulüpler, yerli ve yabancı folklor ekipleri, okullar ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Vali Baruş Gülü tüm dünyaya tanıtmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek "Isparta gülün değerini çok çok iyi biliyor. Şehrinin simgesi olan bu çiçeğe sahip çıkıyor ve her geçen gün değerini bilerek üretimini arttırıyor. Isparta'nın tarlalarında, bahçelerinde yaklaşık 35 bin 500 dekar gül fidanı var. Bu alanlarda geçen yılki üretimimiz 17 bin ton gül çiçeği üzerinde bu yıl yağış durumu nedeniyle üretimde biraz düşme beklememize rağmen yine en az 12-13 bin ton üretim gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Bu ürettiğimiz çiçeklerden gül yağı, gülsuyu ve diğer hammaddeler bugün Dünya kozmetik sanayine temellilik teşkil ediyor ve gülden elde edilen ürünler insan vücudunun, sağlığının en yararlı maddeleri olarak insan enerjisine en yakın bitki yağı olarak sağlığa hizmet ediyor. Biz bu güzel çiçeği üretmeye devam edeceğiz Isparta olarak. Son 10 yıllık süre içerisinde 8 bin 400 ton civarında olan gül çiçeği üretimimizi geçen yıl itibari ile 17 bin tonun üzerine çıkarttık yani yüzde yüzün üzerinde arttırdık. Isparta uluslararası gül festivali bu güzel çiçeğin üretiminin devam etmesi, şehrimizin simgesi olmaya devam etmesi için çalışıyor" dedi.

Kortejde konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise Uluslararası Gül Festivali ile turizme büyük katkı sağladıklarını söylediği konuşmasında "Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'ini tek başına karşılayan bir şehir olarak bunun gururunu yaşıyoruz. Bizler bu gülü ekonomik olarak kullanmanın dışında da bize çok büyük bir miktarda da turizme çok katkı sağlıyor. Isparta'ya otobüslerle binlerce dışardan gelen vatandaşlarımız bugünü takip ederek, gruplar yaparak buralarda turlarla Isparta'yı ziyaret ediyorlar ve Isparta'dan ayrılırken de şehrimizin güzel taraflarından ve memnuniyetlerinden bahsederek ayrılıyorlar. Bundan da son derece memnun oluyoruz. Her yıl bize Uzakdoğu'da Çin, Güney Kore, Tayvan ve Japonya gibi ülkelerden binlerce turist gelerek hem ekonomimize katkı sağlıyor hem bizlerin buradaki çalışmaları yakından izlemek imkanı buluyorlar. Bu anlamda şehrimiz her an, her zaman değerini koruyacak bir ürünün en iyi şekilde bakarak bugünlere getirdiği ve bundan sonra da devam ettireceği inancındayım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kortej mehteran ekibi, okullar, engelli denekleri, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Gaziantep, Azerbaycan, Hindistan, Bulgaristan'dan gelen uluslararası öğrenci toplulukları temsilcileri ve çok sayıda ekip yer aldı. Vali Aydın Baruş ve Başkan Başdeğirmen, kortej geçişini selamladı. Kortej geçişinde tırların üzerinden korteji seyretmeye gelen vatandaşların üzerine gül yaprakları ve gül suları serpildi.

Festivalin ilk günü akşam yapılacak Zara konseri ile devam edecek.