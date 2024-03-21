Uluslararası Sanat Birliği İstanbul\'da Sergi Açacak

Kültür Sanat

10 yıldır dünyaya sanatla barış, dostluk ve kardeşlik mesajları sunan Uluslararası Sanat Birliği (International Art Union), İstanbul Kadıköy Fami Musiki ve Sanat Derneği Sanatif Yaklaşımlar Sergi Salonunda 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 15.00 de Yunanistan, Türkiye, Polonya, Arnavutluk ve Fransa'dan gelen seksen sanatçıyla sergi açılışı, müzik ve kitap sunumu yapacak. 21-24 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek bu uluslararası etkinlik tüm sanatseverlere açık.

SERGİYE YOĞUN İLGİ

Uluslararası Sanat Birliği etkinlikleri daha önce Naoussa, Selanik ve Olimpia'dan sonra Covid-19 nedeniyle iki yıl ara verilip Türkiye'de devam etti. Çanakkale, Kapadokya (HacıBektaş'da dünya barışı adına tüm sanatçılar birer fidan diktiler ve İzmir'de açılan sergiler geniş izleyici kitlelerinin coşkusuyla karşılaştı.

TÜRK VE AVRUPALI SANATÇILAR YER ALACAK

Şimdi İstanbul'da barış ve dostluk adına açılacak sergiye, müzik ve edebiyat etkinliğine tüm güçlerini ve sevgilerini katarak canla başla çalışan Uluslararası Barış Birliğinin kurucuları Maria Loumpourdi ve Hasan Kadakçı ile onlara eşlik edecek Türk ve Avrupalı sanatçılar İstanbulluları aralarında görmek istediklerini belirtiyor.