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Ünlü kalemler Gazianteplilerle buluşuyor - Son Dakika

Ünlü kalemler Gazianteplilerle buluşuyor

03.10.2021 14:31

Ünlü kalemler Gazianteplilerle buluşuyor Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarına çevre illerden de ilgi gösteriliyor Gastronomi ve sanayi şehri Gaziantep'te düzenlenen Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarı, şölen havasında geçiyor.

Ünlü kalemler Gazianteplilerle buluşuyor

Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarına çevre illerden de ilgi gösteriliyor

GAZİANTEP - Gastronomi ve sanayi şehri Gaziantep'te düzenlenen Güneydoğu'nun en kapsamlı kitap fuarı, şölen havasında geçiyor. Fuarda 105 yayınevinin 28 usta yazarı, kitap dostlarını ağırlıyor.

Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 2-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Kitap Günleri fuarında kültür şöleni yaşanıyor. Gaziantep'teki okulların, öğrencilerin ve her yaştan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuara, Gaziantep'in ilçelerinin yanı sıra Malatya, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis gibi çevre illerden de kitap severler katılıyor. Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Hasan Kalyoncu ve Gaziantep Üniversitesinin işbirliğinde düzenlenen kitap fuarının açılışına ise Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, STK'lar ve kitapseverler katıldı.

Usta yazarlar kitaplarını imzalıyor.

9 gün boyunca açık olan fuarda 105 yayın evine ait kitap görücüye çıkarken, 28 usta yazar ise kitap severlerle buluşuyor. Fuara katılan vatandaşlar ise sevdikleri, beğendikleri kitapları ise yazarlarından imzalı olarak alma şansı buluyor. Fuarın ilk gününde Hayati İnanç, Hatice Kübra Tongar ve Alişan Kapaklıkaya okurlarına konferans vererek kitaplarını imzaladı. Okudukları kitapların yazarlarıyla bir araya gelen kitapseverler kitaplarını imzalatmak ve yazarlarla fotoğraf çektirebilmek için uzun kuyruklar oluşturdular.

Şahinbey Belediyesi'nin tarafından dağıtılan hediye çekleri ile öğrenciler ücretsiz kitap alma fırsatı da yakalıyor.

Fuara ünlü isimler akın edecek

10 Ekim pazar gününe kadar devam edecek fuarda, Pelin Çift, Bahadır Yenişehirlioğlu, Mete Yarar gibi 25 ünlü yazar okuyucularla bir araya gelecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, kitap fuarlarının diğer etkinliklerden farklı olduğunu belirterek, "Şahinbey Belediyemizin düzenlediği üniversitelerimiz başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızın destek verdiği bir kitap fuarını açtık. Tabi kitap fuarlarının diğer etkinliklerden farkı şu, yazarlarla buluşma, yayınevleri ile buluşma, kitapların fiyatlarının uygun olması, şehirde kitapla ilgili bir heyecanın oluşmasına neden oldu" dedi.

"Fuar 9 gün açık kalacak"

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, öğrencilerin hem yazarlar hem de kitaplarla bir araya geleceğini belirterek, "Kitap fuarını ilk defa düzenliyoruz. 9 gün boyunca 105 yayınevi ve 28 yazarımız kitapseverlerle buluşacak. Yazarlarımız, imza günleri düzenleyecek. Amacımız, bu şehre yakışır bir şekilde nesillerin yetişmesi amacıyla kitaba yatırım yapmak, okur ile yazarları buluşturmak. Bugüne kadar 9.000.000'nun üzerinde kitabımızı öğrencilerimize hediye ettik. Bu şehri okumaya teşvik ediyoruz. Kırsal Mahallelerimizde ki 50.000 öğrenciyi kitap fuarına getireceğiz. Onlara teşvik amacıyla 40 lira değerinde bir hediye çekimiz var ve kendilerine hediye edeceğiz. Hediye çekleri ile fuara gelip yüzde 50 ve yüzde 45 indirimli kitap alabilecekler" diye konuştu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesini kurduklarını belirterek, "Okumayı teşvik etmek amacıyla Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinin karşısına 40 bin metrekare inşaat alanıyla Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesini yapacağız" diye konuştu.

"Hayat kitaptır, kitap hayattır"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin en önemli şeyin insan yetiştirmek olduğunu belirterek "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahamzoğlu'nu tebrik ediyorum. Yapılan binalar elbette çok kıymetli, kongre merkezleri yapmak, kütüphaneler yapmak ama her şeyin başı insan, insan yetiştirmek bunun sonunda beşeri sermayeyi kuvvetlendirmek. Bugün yapmış olduğu kitap fuarıyla, 'Hayat kitaptır, Kitap hayattır' başlığıyla son baharda kitap kokusunu şehrimize getirdi Zaman ve mekan bize 'bilgi ve yeşil ekonomi' diyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu bu anlamla bir kez daha tebrik ediyor ve çok teşekkür ediyorum"

"Vatandaşlar da memnun"

Şahinbey'de Kitap Günleri Fuarı'yla kitapların büyülü dünyasında kaybolan vatandaşlar düzenlen fuarda kitaplarla buluşmanın mutluluğunu yaşayarak, "Muhteşem bir mekanda muhteşem bir fuar olmuş. Birçok kitapla ilk defa bu kadar bir araya geliyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun çalışmalarından memnunuz. Ancak yapmış olduğu bu fuar bizler için çok değerli kendisine ve ekibine teşekkür ederiz" diye konuştular.

Ünlü kalemler Gazianteplilerle buluşuyor
Ünlü kalemler Gazianteplilerle buluşuyor
Ünlü kalemler Gazianteplilerle buluşuyor
Ünlü kalemler Gazianteplilerle buluşuyor

Gastronomi, Güneydoğu, Gaziantep, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ünlü kalemler Gazianteplilerle buluşuyor - Son Dakika


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