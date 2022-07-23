Dünyanın dört bir yanından Türk topluluklarının katıldığı Türk Boyları Şöleni'nin kapanış galası Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Gecede ev sahibi YAFEM ekiplerinin yanı sıra Azerbaycan , Bulgaristan , KKTC, Kırgızistan , Bosna Hersek, Özbekistan , İran , Kabardey, Karaçay Çerkes, Kuzey Osetya , Rusya Astrahan , Kazakistan , Saha Yakut, Çeçenistan ve Dağıstan 'dan halk oyunları ekipleri gösteriler sahneledi. Halk oyunu ekiplerinin gösterileri büyük beğeni ile izlendi.

YALOVA - Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından bu yıl 25. Türk Boyları Şöleni'nin kapanış gala gecesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Barış Manço, gençlik, Yalova, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › YAFEM 25. Türk Boyları Şöleni kapanış galasıyla sona erdi - Son Dakika

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