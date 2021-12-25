Yıldız Dağı'nda kayakseverler yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde sezonun ilk kayağı yapıldı.

Türkiye'nin en genç, modern ve ekonomik kayak merkezi özelliğine sahip Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda amatör ve profesyonel pistlerin yanı sıra kızak pistinde kayakseverler eğlenme fırsatı buldu.

Kar kalınlığının 35 santimetre ölçüldüğü merkezde suni karlama sistemi de çalıştırılıyor.

Merkezin sezon açılışının gelecek günlerde yapılması planlanıyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan da merkezde kayak yaptı.

Ayhan, sezonun hayırlı olmasını temenni etti.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki merkezde 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.