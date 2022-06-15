14 Haziran'da Türkiye'de yayına giren Disney Plus'un lansmanında ünlülerden şıklık yarışı! Güzel oyuncuların kombinleri geceye damga vurdu - Son Dakika
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14 Haziran'da Türkiye'de yayına giren Disney Plus'un lansmanında ünlülerden şıklık yarışı! Güzel oyuncuların kombinleri geceye damga vurdu

15.06.2022 08:53

Tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+ 14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başladı. Bu kapsamda Haliç'teki Tersane İstanbul'da bir lansman gecesi düzenlenirken platformdaki yapımlarda rol alan ünlü isimlerin şık görüntüleri geceye damga vurdu.

Dijital yayıncılıkta Netflix ve Amazon'a Türkiye'de bir ABD'li rakip daha geldi. The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+ için dün gece muhteşem bir tören düzenlendi. Davete birbirinden ünlü oyuncular katıldı. Hande Erçel, Cansu Dere, Aslı Enver, Pınar Deniz, Demet Özdemir gibi ünlü oyuncular ise gecede giydikleri kıyafetlerle gündem oldu. Güzel oyuncular ise bol dekolteli kombinlerle gecede boy gösterdi.

İşte geceye katılan ünlü isimler;

ASLI ENVER

Disney Plus gecesinde şıklık yarışı! Güzel oyuncular adeta dekolte şov yaptı
Disney Plus gecesinde şıklık yarışı! Güzel oyuncular adeta dekolte şov yaptı
Disney Plus gecesinde şıklık yarışı! Güzel oyuncular adeta dekolte şov yaptı

MELİS SEZEN

Disney Plus gecesinde şıklık yarışı! Güzel oyuncular adeta dekolte şov yaptı
Disney Plus gecesinde şıklık yarışı! Güzel oyuncular adeta dekolte şov yaptı
Disney Plus gecesinde şıklık yarışı! Güzel oyuncular adeta dekolte şov yaptı
Disney Plus gecesinde şıklık yarışı! Güzel oyuncular adeta dekolte şov yaptı

PINAR DENİZ

Disney Plus gecesinde şıklık yarışı! Güzel oyuncular adeta dekolte şov yaptı

CANSU DERE

Disney Plus gecesinde şıklık yarışı! Güzel oyuncular adeta dekolte şov yaptı

DEMET ÖZDEMİR

Disney Plus gecesinde şıklık yarışı! Güzel oyuncular adeta dekolte şov yaptı

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Disney Plus gecesinde şıklık yarışı! Güzel oyuncular adeta dekolte şov yaptı
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The Walt Disney Company, Türkiye, Amazon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 14 Haziran'da Türkiye'de yayına giren Disney Plus'un lansmanında ünlülerden şıklık yarışı! Güzel oyuncuların kombinleri geceye damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 Haziran'da Türkiye'de yayına giren Disney Plus'un lansmanında ünlülerden şıklık yarışı! Güzel oyuncuların kombinleri geceye damga vurdu - Son Dakika
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