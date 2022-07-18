17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti Vegas'ta evlendi

Dolu dizgin aşk yaşayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çift, 2002 yılında nişanlanmış ancak 2004 yılında yollarını ayırmıştı. Yollarını ayırdıktan sonra farklı kişilerle evlenen ünlü çift, 17 yıllık aranın ardından yeniden barıştı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftten beklenen güzel haber geldi.

SOYADINI DEĞİŞTİRECEK

TMZ'de yer alan habere göre, aşklarıyla dünya çapında örnek gösterilen ünlü çift, Las Vegas'ta evlendi. Alex Rodriguez ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılan Lopez, Ben Affleck ile 60 milyon dolara satın aldıkları malikanede yaşayacak. Jennifer Lopez'in Ben Affleck'in soyadını alacağı ve adını artık "Jennifer Affleck" olarak kullanacağı ileri sürüldü.

"HAYALİMİZ GERÇEK OLDU"

Hayatlarını birleştirdikten sonra bir açıklama yapan çift, şu ifadeleri kullandı: "Hayal edebileceğiniz en iyi tanıklarla, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceketle, küçük şapelde kendi yeminlerimizi okuduk ve hayatımızın geri kalanında giyeceğimiz yüzükleri birbirimize verdik. Sonunda hayal edebileceğimiz en iyi düğün oldu. Uzun zaman önce hayalini kurduğumuz şey çok, çok uzun bir süre sonra gerçek oldu."

"HAYATIMIZIN EN İYİ GECESİ"

"Aşk gerçek olduğunda, evlilikte önemli olan tek şey birbirimizi sevmek, önemsemek, anlamak, sabırlı olmak, sevmek ve birbirimize iyi davranmak için verdiğimiz sözdür. Bizde vardı. Hayatımızın en iyi gecesi. Ben erkekler tuvaletinde üstünü değiştirirken, dinlenme odasında üzerimi değiştirmek için kullanmama izin verdiği için Küçük Beyaz Düğün kilisesine teşekkür ederim."