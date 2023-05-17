2 çocuk annesi Sinem Kobal, yıllar sonra setlere dönerek dergiye kapak oldu - Son Dakika
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2 çocuk annesi Sinem Kobal, yıllar sonra setlere dönerek dergiye kapak oldu

17.05.2023 12:27

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturduktan sonra 2 çocuk dünyaya getiren Sinem Kobal, kızlarının yanında olmak için setlere ara verdi. Yıllardır bir projede yer almayan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Kobal, bir dergiye kabak oldu.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile güzel oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. İmirzalıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde "Ailece ekrana yaklaşıyoruz" diyerek müjdeyi vermesinin ardından Kobal'ın projesi belli oldu.

"GELECEK İÇİN YEPYENİ HAYALLER İÇİNDEYİM"

2020 ve 2022 tarihlerinde Lalin ve Leyla'yı dünyaya getiren ve kısa sürede fazla kilolarını vererek fiziğiyle göz kamaştıran Sinem Kobal, Hello dergisine kapak oldu. Dergi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu, röportaj vermeyi de ihmal etmedi. Uzun süredir annelik heyecanı yaşayan Sinem Kobal, dergiye verdiği röportajda ise yeni heyecanlarından bahsederken "Gelecek için yepyeni hayaller içindeyim" ifadelerini kullandı.

2 çocuk annesi Sinem Kobal, yıllar sonra setlere dönerek dergiye kapak oldu
2 çocuk annesi Sinem Kobal, yıllar sonra setlere dönerek dergiye kapak oldu
2 çocuk annesi Sinem Kobal, yıllar sonra setlere dönerek dergiye kapak oldu
2 çocuk annesi Sinem Kobal, yıllar sonra setlere dönerek dergiye kapak oldu
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2 çocuk annesi Sinem Kobal, yıllar sonra setlere dönerek dergiye kapak oldu 2 çocuk annesi Sinem Kobal, yıllar sonra setlere dönerek dergiye kapak oldu

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2 çocuk annesi Sinem Kobal, yıllar sonra setlere dönerek dergiye kapak oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 çocuk annesi Sinem Kobal, yıllar sonra setlere dönerek dergiye kapak oldu - Son Dakika
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