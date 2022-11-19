Fahriye Evcen'in arkadaşları tarafından boş bırakılan üniversite yıllığı yeniden gündem oldu - Son Dakika
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Fahriye Evcen'in arkadaşları tarafından boş bırakılan üniversite yıllığı yeniden gündem oldu

19.11.2022 16:39
Fahriye Evcen'in arkadaşları tarafından boş bırakılan üniversite yıllığı yeniden gündem oldu

2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan ve kep töreninde arkadaşlarıyla boy boy poz veren Fahriye Evcen'in hiçbir şey yazılmayan okul yıllığı yeniden gündem oldu.

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşayan Fahriye Evcen'in üniversite yıllarına ait olan okul yıllığı yeniden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

ARKADAŞLARI BİR ŞEY YAZMADI

2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olan Fahriye Evcen, kep töreninde kız arkadaşlarıyla peş peşe pozlar vermişti. Eğlenceli pozlarıyla dikkat çeken Evcen'in üniversite için hazırlanan yıllığındaki bir detay dikkat çekmişti. Evcen'in diğer öğrencilerin yanı sıra okul yıllığında hiçbir arkadaşının yorum yazmaması dikkat çekmişti. Evcen'in boş kalan anı kısmına ise okul tarafından "Arkadaşımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hayat diliyoruz" yazıldı.

O dönem oyunculuk kariyerine başlayan Evcen'in yoğun iş temposundan dolayı okula gidemediği bu yüzden de pek arkadaşının olmadığı ileri sürüldü.

Fahriye Evcen'in arkadaşları tarafından boş bırakılan üniversite yıllığı yeniden gündem oldu
Fahriye Evcen'in arkadaşları tarafından boş bırakılan üniversite yıllığı yeniden gündem oldu
Fahriye Evcen'in arkadaşları tarafından boş bırakılan üniversite yıllığı yeniden gündem oldu
Fahriye Evcen'in arkadaşları tarafından boş bırakılan üniversite yıllığı yeniden gündem oldu
Fahriye Evcen'in arkadaşları tarafından boş bırakılan üniversite yıllığı yeniden gündem oldu
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Fahriye Evcen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen'in arkadaşları tarafından boş bırakılan üniversite yıllığı yeniden gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fahriye Evcen'in arkadaşları tarafından boş bırakılan üniversite yıllığı yeniden gündem oldu - Son Dakika
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