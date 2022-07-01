2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın - Son Dakika
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2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın

01.07.2022 09:57

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan Nihat Doğan, 2023'te siyasete gireceğini söyledi. Siyasetle ilgili konuşan Doğan, "Bu ülkede Türkler nasıl siyaset yapıyorsa, MHP nasıl siyaset yapıyorsa bırakın HDP de siyaset yapsın" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu sanatçı Nihat Doğan oldu. 2023 yılında siyasete girmeye hazırlanan Doğan, MHP ve HDP hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"2023'TE HDP'DEN ADAY OLABİLİRİM"

Nihat Doğan, Kalaycıoğlu'nun "2023'te milletvekili olacak mısın?" sorusu üzerine " Türkiye, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülke. Hayat çok hızlı akıp gidiyor ve gençlerin de istekleriyle de daha bilinçli bir toplum var. Bunlara karşılık vermek için de daha dinamik olmak lazım. Siyasete girmek için zamanımın geldiğini düşünüyorum. 2023'te aday olacağım. HDP'den de aday olabilirim. Kürtlüğü teslim edecek parti HDP'dir" dedi.

"TÜRKLÜĞÜ MHP TEMSİL EDİYORSA HDP DE KÜRT'Ü TEMSİL ETSİN"

"Türklüğü MHP'nin temsil ettiğine inanıyorsanız HDP'nin de Kürt'ü teslim ettiğine inanıyorum. Ümit Özdağ'ın yaptığı söylemler ve eylemler toplumu bölüyor. Tabi ki de hapse atılsın demiyorum. Fikirlerin sonuna kadar özgürlükçü olması gerektiğini düşünüyorum. Dünyadaki en büyük terörizm bir insanın ana dil hakkının elinden alınmasıdır. Benim ana dilimi elimden alan her türlü insana 'kahraman' deniliyor. 'Kürt, alevi yoktur' diyen kahraman oluyor."

"BU KARA GÜNLERDEN GEÇECEĞİZ"

Ben Kürt'üm ve Kürtçe konuşmak istiyorum dediğim zaman bölücü oluyorum. Biz bu ülkeyi beraber kurduk, biz Kürt'üz, biz varız demenin neyi bölücülük. HDP meşru bir parti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bundan 20 sene önce bölücülükle suçlanmak suretiyle şiir okudu diye cezaevine attılar. Kimin terörist olduğuna bırakın da yargı karar versin. Hukuka sonuna kadar inanıyorum. Bu kara günlerden geçeceğimize inanıyorum. Türkiye'nin tamamen anayasal ve hukuk devleti olması gerektiğine inanıyorum. Ben de bu yüzden mücadele ediyorum. HDP'nin terörist olup olmadığına biz niye karar veriyoruz? Bu ülkede yargı var savcılar var. Bırakalım da herkes kendi işini yapsın. Bu ülkede Türkler nasıl siyaset yapıyorsa, MHP nasıl siyaset yapıyorsa bırakın HDP de siyaset yapsın. İktidarlar geçici, yargı kalıcıdır."

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Son Dakika Magazin 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın - Son Dakika


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