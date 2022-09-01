25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı

01.09.2022 14:33

Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio'nun 25 yaşındaki kız arkadaşı Camila Morrone ile ayrıldığı haberlerinin üstünden bir gün bile geçmeden 22 yaşındaki Ukraynalı model Maria Beregova ile lüks bir yatta eğlendiği görüntüler magazin sayfalarını süsledi.

Dünyaca yıldız oyuncu Leonardo Di Caprio aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. 25 yaşındaki kız arkadaşı Camila Morrone ile ayrıldığı ortaya çıkan ünlü oyuncunun hemen başka bir güzelle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

UKRAYNALI GÜZELLE GECELERDE

Yıldız oyuncunun 22 yaşındaki Ukraynalı model Maria Beregova ile Haziran ayında yatta eğlendiği anlara ait fotoğraflar ortaya çıktı. Görüntülerde Leonardo'nun, sevgilisi olduğu iddia edilen modelin önünde yürürken şapka ile yüzünü kapatmaya çalışması dikkat çekti.

Çapkınlıkta rakibi yok! Leonardo Di Caprio 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 22 yaşındaki güzelle çıkmaya başlamış

FRANSA'DA AŞK KAÇAMAĞI

Fransa'nın St. Tropez şehrinde çekilen fotoğrafların Dicaprio ve sevgilisinin gece kulübünden çıkıp yata doğru yürürken çekildiği iddia edildi.

Çapkınlıkta rakibi yok! Leonardo Di Caprio 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 22 yaşındaki güzelle çıkmaya başlamış

KOCASINDAN AYRILIR AYRILMAZ OYUNCUYA KOŞTU

İngiliz Daily Mail gazetesi, Maria'nın Kaddafi'nin sağ kolu Massoud Abdelhafidin torunu olan 30 yaşındaki kocası Ahmed Masoud Abdelhafidden ayrıldıktan hemen sonra, Dicaprio ile buluşmak için Fransaya uçtuğunu iddia etti.

Çapkınlıkta rakibi yok! Leonardo Di Caprio 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 22 yaşındaki güzelle çıkmaya başlamış
Çapkınlıkta rakibi yok! Leonardo Di Caprio 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 22 yaşındaki güzelle çıkmaya başlamış
Çapkınlıkta rakibi yok! Leonardo Di Caprio 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 22 yaşındaki güzelle çıkmaya başlamış

İşte Leonardo'nun yeni gözdesi;

Çapkınlıkta rakibi yok! Leonardo Di Caprio 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 22 yaşındaki güzelle çıkmaya başlamış
Çapkınlıkta rakibi yok! Leonardo Di Caprio 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 22 yaşındaki güzelle çıkmaya başlamış
Çapkınlıkta rakibi yok! Leonardo Di Caprio 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 22 yaşındaki güzelle çıkmaya başlamış
Çapkınlıkta rakibi yok! Leonardo Di Caprio 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 22 yaşındaki güzelle çıkmaya başlamış
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Leonardo Di Caprio, Fransa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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14:33 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı
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SON DAKİKA: 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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