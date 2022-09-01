Dünyaca yıldız oyuncu Leonardo Di Caprio aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. 25 yaşındaki kız arkadaşı Camila Morrone ile ayrıldığı ortaya çıkan ünlü oyuncunun hemen başka bir güzelle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Yıldız oyuncunun 22 yaşındaki Ukraynalı model Maria Beregova ile Haziran ayında yatta eğlendiği anlara ait fotoğraflar ortaya çıktı. Görüntülerde Leonardo'nun, sevgilisi olduğu iddia edilen modelin önünde yürürken şapka ile yüzünü kapatmaya çalışması dikkat çekti.
Fransa'nın St. Tropez şehrinde çekilen fotoğrafların Dicaprio ve sevgilisinin gece kulübünden çıkıp yata doğru yürürken çekildiği iddia edildi.
İngiliz Daily Mail gazetesi, Maria'nın Kaddafi'nin sağ kolu Massoud Abdelhafidin torunu olan 30 yaşındaki kocası Ahmed Masoud Abdelhafidden ayrıldıktan hemen sonra, Dicaprio ile buluşmak için Fransaya uçtuğunu iddia etti.
İşte Leonardo'nun yeni gözdesi;
Son Dakika › Magazin › 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı - Son Dakika