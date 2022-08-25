Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisinde arkadaşlarıyla beraber Demet Özdemir'in maskesini takarak poz verdi

Başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç, uzun süredir aşk yaşadığı Demet Özdemir'e 14 Şubat'ta evlilik teklifi etti. Evlilik kararının ardından isteme ve nişan töreni yapan çift, 28 Ağustos'ta nikah masasına oturuyor. Düğününe günler kalan Koç, dün akşam arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yaptı.

DEMET ÖZDEMİR MASKELERİYLE DANS ETTİLER

Evlilik hazırlıkları için kesenin ağzını açan Oğuzhan Koç, düğün öncesi arkadaşlarıyla eğlenmeyi ihmal etmedi. Evde arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yapan Koç'un yaptırdığı Demet Özdemir maskeleri ise herkesi güldürdü. Partiye katılan Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış, Instagram hesabından Özdemir maskeleriyle dans ettiği anları paylaşarak "Hanımcılık kazandı" yorumunu yaptı.

DEMET DE PARTİYE GİTTİ

Partideki o anları Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu Demet Özdemir ise "Aşkım çok yakışıyoruz" notunu düştü. Özdemir ve kadın arkadaşları da partinin ilerleyen dakikalarında eve giderek eğlenceye dahil oldu.

İşte bekarlığa veda partisinden kareler...