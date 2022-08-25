Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisinde arkadaşlarıyla beraber Demet Özdemir'in maskesini takarak poz verdi - Son Dakika
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Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisinde arkadaşlarıyla beraber Demet Özdemir'in maskesini takarak poz verdi

25.08.2022 09:54

28 Ağustos'taki nikahla beraber oyuncu Demet Özdemir ile hayatını birleştirecek şarkıcı Oğuzhan Koç, dün akşam arkadaşlarıyla beraber bekarlığa veda partisi düzenledi. Koç ve arkadaşlarının partide Demet Özdemir'in maskesi takarak poz vermesi dikkat çekti.

Başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç, uzun süredir aşk yaşadığı Demet Özdemir'e 14 Şubat'ta evlilik teklifi etti. Evlilik kararının ardından isteme ve nişan töreni yapan çift, 28 Ağustos'ta nikah masasına oturuyor. Düğününe günler kalan Koç, dün akşam arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yaptı.

DEMET ÖZDEMİR MASKELERİYLE DANS ETTİLER

Evlilik hazırlıkları için kesenin ağzını açan Oğuzhan Koç, düğün öncesi arkadaşlarıyla eğlenmeyi ihmal etmedi. Evde arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yapan Koç'un yaptırdığı Demet Özdemir maskeleri ise herkesi güldürdü. Partiye katılan Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış, Instagram hesabından Özdemir maskeleriyle dans ettiği anları paylaşarak "Hanımcılık kazandı" yorumunu yaptı.

DEMET DE PARTİYE GİTTİ

Partideki o anları Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu Demet Özdemir ise "Aşkım çok yakışıyoruz" notunu düştü. Özdemir ve kadın arkadaşları da partinin ilerleyen dakikalarında eve giderek eğlenceye dahil oldu.

İşte bekarlığa veda partisinden kareler...

Günler sonra Demet Özdemir'le evlenecek olan Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisi yaptı
Günler sonra Demet Özdemir'le evlenecek olan Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisi yaptı
Günler sonra Demet Özdemir'le evlenecek olan Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisi yaptı
Günler sonra Demet Özdemir'le evlenecek olan Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisi yaptı
Günler sonra Demet Özdemir'le evlenecek olan Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisi yaptı
Günler sonra Demet Özdemir'le evlenecek olan Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisi yaptı
Günler sonra Demet Özdemir'le evlenecek olan Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisi yaptı
Günler sonra Demet Özdemir'le evlenecek olan Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisi yaptı
Günler sonra Demet Özdemir'le evlenecek olan Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisi yaptı
Günler sonra Demet Özdemir'le evlenecek olan Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisi yaptı
Günler sonra Demet Özdemir'le evlenecek olan Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisi yaptı
Günler sonra Demet Özdemir'le evlenecek olan Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisi yaptı
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Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisinde arkadaşlarıyla beraber Demet Özdemir'in maskesini takarak poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisinde arkadaşlarıyla beraber Demet Özdemir'in maskesini takarak poz verdi - Son Dakika
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