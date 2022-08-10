İranlı hayranı ile evlenmişti! Nihat Doğan'ın düğününde bir maganda, kalabalığın ortasında havaya peş peşe ateş etti - Son Dakika
Üye Girişi

İranlı hayranı ile evlenmişti! Nihat Doğan'ın düğününde bir maganda, kalabalığın ortasında havaya peş peşe ateş etti

10.08.2022 07:46

Şarkıcı ve magazin yorumcusu Nihat Doğan'ın düğününde çekildiği öne sürülen bir görüntü tepki topladı. Doğan'ın halay çektiği sırada bir kişinin etraftaki kalabalığa aldırış etmeden havaya ateş ettiği görüldü. 3 aylık hamile olduğu iddia edilen İranlı hayranıyla evlenen Doğan ise silah seslerini umursamadı.

Yaşadığı ilişkilerle zaman zaman gündeme gelen Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile sessiz sedasız evlendi. Bebek bekledikleri iddia edilen çiftin bir de düğün görüntüsü ortaya çıktı.

HAVAYA ATEŞ ETTİ

Nihat Doğan ve Arzu isimli hayranına ait olduğu ileri sürülen düğün töreninde ünlü şarkıcı, sevdikleriyle halay çekiyor. O esnada halay başındaki bir kişi de Doğan'ın kulağına bir şeyler söyledikten sonra kalabalığın arasına girerek bir çocuğun gözü önünde peş peşe havaya ateş ediyor. Havaya ateş edildiği esnada halaydan çıkan bir kadının apar topar çocuğunu uzaklaştırdığı görüldü.

Hayranıyla evlenen Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken anlar! Bir kişi, kalabalığa aldırış etmeye havaya ateş etti

3 AYLIK HAMİLE İDDİASI

Sevim Alan ile ilişkisini noktalayan Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile nikah masasına oturdu. Apar topar evlenen çiftten Arzu Hanım'ın 3 aylık hamile olduğu iddia edildi. Gizli kıyılan nikaha şahit olduğunu söyleyen müzisyen Erol Köse, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Nihat Doğan, İranlı Arzu ile evlendi. Gelinin 3 aylık hamile iddiası var bu da ayrı bir sevinç yarattı. Siyasete soyunan ve benim de yıllarca albüm yapıp meşhur ettiğim Nihat, çoğu okumuştan kültürlü bir adamdır. Umarım hızlıca baba olur" dedi.

Hayranıyla evlenen Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken anlar! Bir kişi, kalabalığa aldırış etmeye havaya ateş etti
Nihat Doğan düğününde halay çekti
Hayranıyla evlenen Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken anlar! Bir kişi, kalabalığa aldırış etmeye havaya ateş etti
Arzu Hanım
Hayranıyla evlenen Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken anlar! Bir kişi, kalabalığa aldırış etmeye havaya ateş etti
YORUMLAR
500
İran'da Filistin'e destek gösterisi İran'da Filistin'e destek gösterisi ABD'den Çin'in en büyük kablo üreticisine 'ihracat kontrollerini ihlal' suçlaması ABD'den Çin'in en büyük kablo üreticisine 'ihracat kontrollerini ihlal' suçlaması
Kaynak: Snob Magazin

Nihat Doğan, İran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İranlı hayranı ile evlenmişti! Nihat Doğan'ın düğününde bir maganda, kalabalığın ortasında havaya peş peşe ateş etti - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
07:46 İranlı hayranı ile evlenmişti! Nihat Doğan'ın düğününde bir maganda, kalabalığın ortasında havaya peş peşe ateş etti
08:00 Coinbase 1.1 milyar dolar zarar etti
00:38 13 Ağustos'ta düzenlenecek Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak
00:22 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bankaların emekli promosyonlarıyla ilgili 'caiz değil' açıklaması geldi
23:59 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa futbola başladığı kulübe döndü
23:54 Esra Erol'un paylaşımına binlerce yorum geldi: Altında bir şey yok gibi
23:02 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, 6'lı masadaki ortağı Kılıçdaroğlu hakkında konuştu: Adaylık talebi olmadı
22:39 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi! 5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden binlerce sporcu yarışacak
22:36 Okey oynayan vatandaşlar kurşun yağmuruna tutuldu
22:18 Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 08:15:27. #1.12#
SON DAKİKA: İranlı hayranı ile evlenmişti! Nihat Doğan'ın düğününde bir maganda, kalabalığın ortasında havaya peş peşe ateş etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş