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4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi - Son Dakika

4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi

06.10.2021 09:16

4 ay önce nikah masasına oturduğu Nihan Ünsal'ın ihaneti ile sarsılan oyuncu Burak Sergen'e en büyük destek eski eşi Işıl Sergen'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sergen, "Oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim" sözlerine yer verdi.

Nisan ayında koronovirüse yakalanan ve 46 gün boyunca tedavi gören Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in, 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından ihanete uğradığı iddia edildi.

EŞİNİN İHANETİNİ YAKALADI

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen, 32 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrendi. Eşinden bir süredir şüphelendiği öne sürülen Burak Sergen, Nihan Ünsal'ın ilişkisini belgelettiği de iddia edildi. Bu belgelere göre; Nihan Ünsal, İzmirli bir iş insanıyla aynı eve girerken görüntülendi.

Nisan ayında koronovirüse yakalanan ve 46 gün boyunca tedavi gören Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in, 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından ihanete uğradığı iddia edildi.

Genç eşinin ihanetiyle sarsılan Burak Sergen'e en büyük destek eski karısından geldi
Nihan Ünsal ve Burak Sergen

"BURAK SERGEN'İN BU DURUMUNDAN GÜÇLÜ ÇIKACAĞINA EMİNİM"

Boşanmak için harekete geçen Burak Sergen'e eski eşi Işıl Sergen'den destek gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işıl Sergen, şunları yazdı: "İyi ya da kötü günler hepimiz için. Kimsenin kötü günüyle sevinen bir insan asla olmadığım gibi oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim. İçinde bulunmadığım durumlarda da yorum yapmak ve konuşmak asla istemiyorum. Sadece adımın geçtiği kısımla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım."

"Bugün haber sitelerine düşen haberin içinde, Burak beyle boşanma anlaşmamızda "15 milyon tazminat" aldığıma dair bölüm tamamen gerçek dışıdır. O zaman da açıkladığımız gibi dostane bir anlaşmalı boşanma gerçekleştirdiğimiz için kimsenin kimseden tazminat alacağı doğmamıştır. Yapılan yorumlara istinaden bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım . Bir ricam da bu gün çıkan haberlerde lütfen oğlumun dahil olduğu fotoları kullanmayınız . Hassasiyetinize teşekkür ediyorum."

Genç eşinin ihanetiyle sarsılan Burak Sergen'e en büyük destek eski karısından geldi

4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi
Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi

Burak Sergen, Boşanma, Nisan, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi - Son Dakika
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