4 ay önce ikinci bebeğini kucağına alan Sinem Kobal, son halini takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
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4 ay önce ikinci bebeğini kucağına alan Sinem Kobal, son halini takipçileriyle paylaştı

05.10.2022 11:45

Kenan İmirzalıoğlu ile olan evliliğinden ikinci çocuğu Lalin'i 4 ay önce kucağına Sinem Kobal, eski formuna döndü. 35 yaşındaki Kobal, son halini sosyal medya hesabından yayınladı.

Selena dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan sevilen oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında oyunculuğun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. 2020 yılında ilk kızı Lalin'i kucağına alan Kobal, 4 ay önce ikinci kızını da dünyaya getirdi. Peş peşe annelik heyecanı yaşayan Kobal, kısa süre içinde eski formuna kavuştu.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara veren Sinem Kobal, hamilelik süreçlerini de evinde gözlerden uzak şekilde geçirdi. Bu süreçte 5,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Kobal, "Bazen" notuyla fotoğraflarını paylaştı. Peş peşe doğum yapan oyuncu, kısa sürede eski formuna geri döndü. Oyuncunun zayıflığını gözler önüne serdiği fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte Sinem Kobal'ın son hali...

4 ay önce ikinci kez doğum yapan Sinem Kobal, eski formuna kavuştu
4 ay önce ikinci kez doğum yapan Sinem Kobal, eski formuna kavuştu
4 ay önce ikinci kez doğum yapan Sinem Kobal, eski formuna kavuştu
4 ay önce ikinci kez doğum yapan Sinem Kobal, eski formuna kavuştu
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Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 4 ay önce ikinci bebeğini kucağına alan Sinem Kobal, son halini takipçileriyle paylaştı - Son Dakika


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