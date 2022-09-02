Kalçalarını eriten Kim Kardashian'ın değişimi herkesi şaşırttı

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian geçtiğimiz aylarda sekiz yıllık eşi Kanye West ile boşanmıştı. Boşanmanın ardından da komedyen Pete Davidson'la yeni bir aşka yelken açmıştı. İddiaya göre ünlü komedyen ve Kim Kardashian'ın aşkı da sona erdi. 41 yaşındaki yıldız isim ise 329 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

KALÇASINDAKİ DOLGULARI KADEMELİ OLARAK ALDIRDI

Kalça dolgularıyla dünyada akım başlatan reality şov yıldızı Kardashian son dönemde verdiği kilolarla daha normal bir görüntü için harekete geçmeye başladı. Adından sıkça söz ettiren Kardashian, eski eşi Kanye West'ten ayrıldıktan sonra kalçasındaki dolguları kademeli olarak aldırmaya başlamıştı.

VERDİĞİ KİLOLARLA ÖN PLANA ÇIKTI

Son dönemde verdiği kilolarla ve markasının yüzü olarak giydiği iç çamaşırlarıyla öne çıkan Kim Kardashian son olarak Balenciaga kampanyası için mavi bir elbise giydi.

İşte o paylaşımlar;