5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı

Geniş Video İzle

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Leyla Bilginel, 5 yaşında alkolik babası tarafından bıçakla kovalandığını, okutulmadığını ve 7 yaşındayken de yaşlı bir adam tarafından istismar edildiğini anlattı.

13.03.2024 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oyuncu ve sunucu Leyla Bilginel oldu. Zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı.

"ANNEMİ, BABAM DÖVMEZSE AMCALARIM VE DEDEM DÖVERDİ"

Sevgisiz büyüyen babası tarafından şiddete maruz kaldıklarını söyleyen oyuncu şunları anlattı: "Babam alkolikti ve karısını döverdi. Annemin gözünün morluğunun biri biter diğeri başlardı. Babam dövmezse amcalarım ve dedem döverdi. Bütün gelinlere böyleydi. Dedem, babamı doldurup annemi dövdürür sonra 'Oh Ayla Hanım bu sefer de seni dövdürdüm ya' derdi. Benim babama hiçbir zaman kırgınlığım olmadı. Bir gün babam, amcamın gömleğini yıkamadığı için anneme bir tekme attı çenesi kaydı. Ev sahibimiz gelin annemin çenesini yerine oturttu."

"5 YAŞINDAYKEN BABAM BİZİ BIÇAKLA KOVALADI"

"Babam 'Sizin diliniz çok uzadı ben onu kesmez miyim?' diyerek ben 5 yaşındayken bizi bıçakla kovaladı. Biz kaçarken babam tam bizi tutacakken köpek ona saldırınca biz anneannemin evine girerek kurtulduk. Sonra babam cam, çerçeve her yeri indirdi ve polisler geldi. Sonra biz birkaç gün sonra eve geri dönmek zorunda kaldık. Biz kız çocuğu okutulmazdı. 14-15 yaşında evlendirilir evden gönderilirdi. Babam sevgisiz büyütülmüş biri alkol aldığında başka almadığında bambaşka biriydi. Ben hep babamın tarafından bakarak onu anlamaya çalıştım."

5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı

"OKUTULMADIĞIM İÇİN 12 YAŞINDA 13 GÜN AÇLIK GREVİ YAPTIM"

"12 yaşındayken açlık grevi yaptım ve ölmek üzereydim. Annem, babamın ayaklarına kapanmıştı. Benim boyum uzadı diye okuldan almışlardı, babam kitaplarımı yırtar ben de sabah onları birleştirir okumaya devam ederdim. Öğretmenlerim sayesinde ortaokulu bitirdim. Liseye geçtiğimde okutmadılar ve görücüler gelmeye başladı. 13 gün boyunca hiçbir şey yiyip içmedim. Ölmek üzereyken annemler beni hastaneye kaldırdı, ben doktora lütfen beni öldürme deyince o da şaşırdı. Çünkü ben yaşarken ölüyordum.

Doktor benim yaşadıklarımı duyunca yardım etmek istedi. Beni kucağına alarak babama teslim ederken 'Alın bunu gömün yaşamaz' dedi. Babam beni aldı ama annem feryat ediyordu. Ben babamın kalbinin titremesini duydum. Babam, ailesine karşı gelemediği için bana böyle davranıyordu. Babam eve geldiğimizde okumamı kabul etti ama 'Benim yüzümü öne eğerseniz ikinizin de kafasını tıraş eder tımarhaneye atarım' dedi."

"7 YAŞINDAYKEN TACİZE UĞRADIM"

Tacize uğradın mı?" sorusu üzerine sözlerine devam eden Bilginel, "Küçük yaşta gördüğümüz şeyleri sevgi zannettiğimiz için ne yaşadığımızı bilmiyoruz. Bizim bir bakkalımız vardı Mehmet Amca tek başınaydı ben de yanına gittim. 7-8 yaşlarımdaydım. Bana 'İstediğin şeyleri tezgahta al' dedi ben de arkamı dönmüştüm. Arkamdan geçerken cinsel organını bana sürterek geçti. Ben onu hissettiğimde çok korktum ve toparlanıp kaçtım. Korktuğum için anneme söyleyemedim çünkü babam duysa adamı öldürüp katil olurdu. Daha sonra o dükkana hiç yalnız girmedim, kendimce böyle bir çözüm bulmuştum."

5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı
5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel\'in anlattıkları ağızları açık bıraktı

Gökay Kalaycıoğlu, Leyla Bilginel, YouTube, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Necati Kaya: Babana soyleseydin keske. Hep tacizci pislik ortadan kalkar,hemde alkolik ,ailesine eziyet eden uzun sure hapise girerdi. Allah çocukları boyle rezil ortamdan korusun. 3 0 Yanıtla
  • Hafsanur Sancaktutan, yapımcı Sadri Alışık ile ilişki yaşıyor
    10:23 Hafsanur Sancaktutan, yapımcı Sadri Alışık ile ilişki yaşıyor

    Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, bir süre önce usta oyuncu Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'la aşk yaşamaya başladı.

  • Tayyar ve Özlem Öz çifti yanıltıcı reklam sebebiyle 550 bin TL ceza aldı
    08:58 Tayyar ve Özlem Öz çifti yanıltıcı reklam sebebiyle 550 bin TL ceza aldı

    Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulan Tayyar ile Özlem Öz çifti yanıltıcı reklam yaptıkları gerekçesiyle 550 bin TL ceza aldı.

  • Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor
    07:47 Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor

    Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul'u oynayan Kayra Şenocak ve kızı Mihri'ye hayat veren Gizem Yanık bu hafta yayınlanacak bölümle kadrodan ayrılıyor.

  • Özge Özder, Şener Şen'e destek verdi
    02:27 Özge Özder, Şener Şen'e destek verdi

    Ünlü oyuncu Özge Özder, Şener Şen'in birinin fotoğraf çektirme isteğini reddetmesine yönelik sosyal medyada yapılan linç kampanyasına tepki gösterdi. Özder, haksız yorumların yeri olmadığını belirterek, Şen'in büyük bir acı yaşadığını ve karşı tarafı da düşünmek gerektiğini vurguladı. Şener Şen'in yaşadığı gerginlik, ünlü isimlerin cenaze törenlerinde yaşanan utandıran anları akıllara getirdi.

  • Hafsanur Sancaktutan, Sadri Alışık ile flört etmeye başladı
    00:25 Hafsanur Sancaktutan, Sadri Alışık ile flört etmeye başladı

    Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, ailesinin kurduğu tiyatro ve kültür merkezini yöneten Sadri Alışık ile flört etmeye başladı. İkilinin birbirini tanıma aşamasında olduğu öğrenildi.

  • Nilgün Belgün: 'Komediden sıkıldım, drama oynamak istiyorum'
    00:25 Nilgün Belgün: 'Komediden sıkıldım, drama oynamak istiyorum'

    Usta oyuncu Nilgün Belgün, Müzikonair sosyal medya canlı yayınında dizi teklifleriyle ilgili konuştu. Belgün, komedi rollerinden sıkıldığını ve drama oynamak istediğini belirtti. Ayrıca tiyatronun kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

  • İBB ŞEHİR TİYATROLARI'NDA BU HAFTA!
    20:25 İBB ŞEHİR TİYATROLARI'NDA BU HAFTA!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 13-17 Mart haftasında 16 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

  • Türk Sinemasının Yapımcısı Arif Keskiner Hayatını Kaybetti
    20:25 Türk Sinemasının Yapımcısı Arif Keskiner Hayatını Kaybetti

    Türk sinema tarihine damga vuran filmlerin yapımcısı Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti. Keskiner, Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi önemli yapımların yapımcılığını üstlenmişti. Ayrıca, sinemaseverlerin kült mekanı olan 'Çiçek Bar'ın da kurucusuydu. Arif Keskiner, Türk sinemasına büyük katkılar sağlamış bir isimdir.

  • Arif Keskiner: Beyoğlu'nun sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tutan isim
    20:25 Arif Keskiner: Beyoğlu'nun sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tutan isim

    Adana doğumlu Arif Keskiner, İstanbul'a gelerek 27 yıl boyunca Beyoğlu'nda sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tuttu. Kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç'te muhabirlik yapan Keskiner, Türkiye'ye döndükten sonra birçok fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. Ayrıca birçok film ve diziye de katkıda bulundu. Keskiner, Sinema Sevenler Derneği Lokali'ni açarak tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri haline getirdi.

  • Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum
    19:47 Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum

    Oyuncu Emre Kınay, trafik sebebiyle 1 buçuk saatte 700 metre ilerideki evine gidemediğini ifade ederek isyan etti. Sosyal medyada canlı yayın açan ünlü oyuncu, ''Ben çıldırmayayım da kim çıldırsın! İstanbullu zaten susmuş artık her b.ka. Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum, hiçbir b.ka da gitmiyorum! Herkesi de protesto etmeye çağırıyorum!'' diye haykırdı.


11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:06 Kızıldeniz’de gerilim tavan yaptı Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı
10:42 Ayhan Bora Kaplan’dan “kara para“ savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur Ayhan Bora Kaplan'dan "kara para" savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur
10:14 Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldürdü Eksik 100 lira ayrıntısı Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldürdü! Eksik 100 lira ayrıntısı
11:36 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi Leyla Bilginel’in anlattıkları ağızları açık bıraktı 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
10:46 İngiltere, göçmenlere Ruanda’ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor İngiltere, göçmenlere Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor
10:39 Japon firmanın ’Kairos’ roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti Japon firmanın 'Kairos' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti
10:23 Hafsanur Sancaktutan, yapımcı Sadri Alışık ile ilişki yaşıyor Hafsanur Sancaktutan, yapımcı Sadri Alışık ile ilişki yaşıyor
10:12 Buket Aydın’dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey Buket Aydın'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey
10:06 Rusya’da polis ekipleri LGBT üyelerinin eğlendiği gece kulübüne baskın düzenledi Rusya'da polis ekipleri LGBT üyelerinin eğlendiği gece kulübüne baskın düzenledi
09:33 Sahilde korkutan görüntü Toplayıp gömmeye başladılar Sahilde korkutan görüntü! Toplayıp gömmeye başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 12:17:53. #1.11#
SON DAKİKA: 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement