53. yaşına giren Acun Ilıcalı kutlamalara doymadı! Genç sevgilisiyle de aşk pozu verdi - Son Dakika
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53. yaşına giren Acun Ilıcalı kutlamalara doymadı! Genç sevgilisiyle de aşk pozu verdi

30.05.2023 12:17

Ekranların başarılı ismi Acun Ilıcalı, yeni yaşını ailesi, arkadaşları ve genç sevgilisiyle kutladı. Sosyal medya hesabından peş peşe pasta üflediği anları paylaşan Ilıcalı, sevgilisiyle kutlama yaptığı yemekten romantik bir kareyi de yayınladı.

Kariyerindeki başarılarıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, 53 yaşına girdi. Günlerdir arkadaşları, ailesi ve sevgilisiyle doğum gününü kutlayan Ilıcalı, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

SEVGİLİSİYLE BAŞ BAŞA KUTLAMA

Geniş bir arkadaş çevresi bulunan Acun Ilıcalı, birçok kez mum üfledi. Çocukları, ekibi, ailesi ve arkadaşlarıyla yeni yaşını kutlayan ünlü isim, uzun süredir birlikte olduğu 24 yaşındaki Çağla Altunkaya ile de baş başa kutladı. Acun Ilıcalı, doğum günü kutlamalarını da 13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe paylaştı.

İşte Acun Ilıcalı'nın doğum günü kutlamalarından kareler...

53. yaşına giren Acun Ilıcalı kutlamalara doymadı! Genç sevgilisiyle de aşk pozu verdi
53. yaşına giren Acun Ilıcalı kutlamalara doymadı! Genç sevgilisiyle de aşk pozu verdi
53. yaşına giren Acun Ilıcalı kutlamalara doymadı! Genç sevgilisiyle de aşk pozu verdi
53. yaşına giren Acun Ilıcalı kutlamalara doymadı! Genç sevgilisiyle de aşk pozu verdi
53. yaşına giren Acun Ilıcalı kutlamalara doymadı! Genç sevgilisiyle de aşk pozu verdi
53. yaşına giren Acun Ilıcalı kutlamalara doymadı! Genç sevgilisiyle de aşk pozu verdi
53. yaşına giren Acun Ilıcalı kutlamalara doymadı! Genç sevgilisiyle de aşk pozu verdi
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Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 53. yaşına giren Acun Ilıcalı kutlamalara doymadı! Genç sevgilisiyle de aşk pozu verdi - Son Dakika


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