53. yaşına giren Acun Ilıcalı kutlamalara doymadı! Genç sevgilisiyle de aşk pozu verdi

Kariyerindeki başarılarıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, 53 yaşına girdi. Günlerdir arkadaşları, ailesi ve sevgilisiyle doğum gününü kutlayan Ilıcalı, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

SEVGİLİSİYLE BAŞ BAŞA KUTLAMA

Geniş bir arkadaş çevresi bulunan Acun Ilıcalı, birçok kez mum üfledi. Çocukları, ekibi, ailesi ve arkadaşlarıyla yeni yaşını kutlayan ünlü isim, uzun süredir birlikte olduğu 24 yaşındaki Çağla Altunkaya ile de baş başa kutladı. Acun Ilıcalı, doğum günü kutlamalarını da 13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe paylaştı.

İşte Acun Ilıcalı'nın doğum günü kutlamalarından kareler...