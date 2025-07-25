56 yaşına giren Jennifer Lopez, gençlik sırrını açıkladı! Sadece 60 dolara mal oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

56 yaşına giren Jennifer Lopez, gençlik sırrını açıkladı! Sadece 60 dolara mal oluyor

56 yaşına giren Jennifer Lopez, gençlik sırrını açıkladı! Sadece 60 dolara mal oluyor
25.07.2025 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 56. yaş gününde genç ve ışıl ışıl görünümünün sırrını açıkladı. Lopez, cildini her zaman sağlıklı ve genç tutan şeyin düzenli bir cilt bakım rutini olduğunu söyledi. Üstelik kullandığı ürünler, kendi markası olan JLo Beauty'ye ait. Ürünlerini her gün kullandığını vurgulayan Lopez, ürünlerinin lüks ve bilimsel olarak test edilmiş olduğunu da belirtti.

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 56. yaş gününde genç ve ışıl ışıl görünmesinin sırrını açıkladı. Lopez, cildini her zaman sağlıklı ve genç tutan şeyin düzenli bir cilt bakım rutini olduğunu söyledi.

Üstelik kullandığı ürünler, kendi markası olan JLo Beauty'ye ait ve başlangıç seti sadece 60 dolara satılıyor.

JLo, bu açıklamaları Kaliforniya'daki lüks malikanesinin banyosundan çektiği bir Instagram videosuyla yaptı. Videoda hayranlarının sorularını yanıtlayan Lopez, kendi markasına ait nemlendiricinin "ipek gibi" olduğunu söyleyen bir hayrana "Yüzünüzde kaşmir gibi hissettirmesini istedik ama aynı zamanda klinik testlerden de geçirdik" dedi.

Lopez, ürünlerini her gün kullandığını da vurguladı.

Bir takipçisinin "Gerçekten işe yarıyor" yorumu üzerine ise esprili bir şekilde yanıt verdi:

"Evet, tam da amacı bu. Ne sandın, şaka olsun diye mi yaptım?"

Bazı insanların ünlülerin çıkardığı kozmetik ürünlere güvenmediğini de anlayışla karşıladığını söyleyen Lopez, ürünlerinin lüks ve bilimsel olarak test edilmiş olduğunun altını çizdi:

"Bazı ünlü ürünleri gerçekten abartılıyor olabilir. Ama ben asla işimi yarım yapmam."

Ürünlerin biraz pahalı olduğuna dair yorumlara ise şöyle yanıt verdi:

"Cildiniz her gün yanınızda. Eğer bütçeniz varsa, en iyi yatırım cildinize olmalı."

Lopez ayrıca bu ürünleri sadece kamera arkasında değil, gerçekten günlük hayatında da kullandığını belirtti ve videonun kendi banyosunda çekildiğini söyledi.

Ailesinden gelen güzellik sırlarından da bahseden Lopez, annesi ve büyükannesinin zeytinyağını güzellik için kullandığını, hatta bu yüzden ürünlerinde "Zeytin Kompleksi" kullandıklarını söyledi.

"Hatta mayonezi saçlarına sürenler bile vardı ama ben o kadar ileri gitmedim," diyerek güldü.

Lüks Kutlama Türkiye'de: Jennifer Lopez Antalya'da 'mağara süitte' doğum günü kutluyor

Jennifer Lopez, 56. yaş gününü Türkiye'nin en lüks otellerinden biri olan Regnum Carya'da kutluyor. Antalya'da bulunan otelin yeni bölümü Regnum The Crown'da sahne alan Lopez, konserin ardından özel olarak tasarlanmış "mağara süit"te konakladı.

Bu mağara süit, doğal kayalardan oyulmuş taş duvarları, spa tarzı banyosu, geniş oturma alanları ve bahçeye açılan cam kapılarıyla dikkat çekiyor. Doğayla iç içe ama lüks içinde bir konaklama sunuyor.

Lopez'in kaldığı Crown Villa, toplam 3.500 metrekarelik devasa bir alanı kapsıyor. İçinde 8 yatak odası, 8 banyo, 6 giyinme odası, sinema odası, spa alanı ve hatta özel asansörü bile bulunuyor. Özel temizlik ekibi de bu villaya özel olarak tahsis edilmiş.

Ayrıca beyaz kumlu plaj ve yüzme havuzuna sahip bu alan, Lopez'e unutulmaz bir deneyim sunuyor. Otel, Lopez'in daha önceki ziyaretlerinde Türk kahvesine hayran kaldığını da belirtti.

Antalya'daki konseri, ünlü yıldızın Avrupa turnesi "Up All Night" kapsamında gerçekleşti. 8 Temmuz'da İspanya'da başlayan turne, Ağustos ayına kadar sürecek.

Konserde "Let's Get Loud", "Ain't Your Mama" ve "On The Floor" gibi hit şarkılarını seslendiren Lopez, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Jennifer Lopez'in Türkiye'deki bu özel doğum günü kutlaması, hem hayranlarına sürpriz oldu hem de Regnum Carya'nın lüks tatil anlayışını gözler önüne serdi.

56 yaşına giren Jennifer Lopez, gençlik sırrını açıkladı! Sadece 60 dolara mal oluyor
56 yaşına giren Jennifer Lopez, gençlik sırrını açıkladı! Sadece 60 dolara mal oluyor
56 yaşına giren Jennifer Lopez, gençlik sırrını açıkladı! Sadece 60 dolara mal oluyor

Jennifer Lopez, Son Dakika

Son Dakika Magazin 56 yaşına giren Jennifer Lopez, gençlik sırrını açıkladı! Sadece 60 dolara mal oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık 4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan yangın 4’üncü gününde Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın 4'üncü gününde! Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi
TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya
ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
Günün karesi Mayo bulamadı, suya böyle girdi Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış

10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
09:35
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
03:22
Karabük’te çıkan yangınlar 3. gününde 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi
Karabük'te çıkan yangınlar 3. gününde! 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi
15:50
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
15:32
Beşiktaş’ta ayrılık var
Beşiktaş'ta ayrılık var
15:29
Kıbrıs’ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
Kıbrıs'ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
15:18
Kendisini ’’Şifacı’’ olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
Kendisini ''Şifacı'' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
15:13
Dursun Özbek ’’Anlaşmayı sonlandırdık’’ dedi üyeler ayağa fırladı
Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı
15:10
Ödül gecesinde ortalık karıştı Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı
Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı!
15:02
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
15:00
TİHEK’de yeni dönemin ilk toplantısı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken sözler
TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 11:02:16. #7.13#
SON DAKİKA: 56 yaşına giren Jennifer Lopez, gençlik sırrını açıkladı! Sadece 60 dolara mal oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.