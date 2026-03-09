8 Mart yürüyüşünde olay çıkaran Ufuk Bayraktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
8 Mart yürüyüşünde olay çıkaran Ufuk Bayraktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

8 Mart yürüyüşünde olay çıkaran Ufuk Bayraktar\'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
09.03.2026 23:53
8 Mart yürüyüşünde olay çıkaran Ufuk Bayraktar\'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ezel dizisiyle tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünde kadınlarla gerginlik yaşamıştı. Bazı kadınlara sözlü sataşmada bulunan Bayraktar, tepki çekince de zafer ve bozkurt işareti yaparak karşılık vermişti. Son olarak yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

"Ezel" dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü sırasında yaşanan bir olayla gündeme geldi. Yürüyüşe katılan kadınlarla tartışma yaşayan Bayraktar'ın davranışları alanda tepki topladı.

YÜRÜYÜŞTE GERGİNLİK YAŞANDI

İddiaya göre Bayraktar, yürüyüşe katılan kadınlara müdahale etmeye çalıştı. Oyuncunun bazı kadınlara sözlü sataşmada bulunduğu öne sürülürken, olay sırasında sarhoş olduğu da iddia edildi. Çevrede bulunanların tepkisi üzerine polis ekipleri duruma müdahale etti.

8 Mart yürüyüşünde olay çıkaran Ufuk Bayraktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Olay sırasında Bayraktar ile polis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Yaşanan anlar ise çevrede bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

8 Mart yürüyüşünde olay çıkaran Ufuk Bayraktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

TEPKİLERE İŞARETLE KARŞILIK VERDİ

Görüntülerde Bayraktar'ın alandaki tepkilere zafer ve bozkurt işareti yaparak karşılık verdiği görüldü. Oyuncunun tavırları alanda bulunan birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

8 Mart yürüyüşünde olay çıkaran Ufuk Bayraktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Byraktar'ın polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı sırada kamerala "Bunu (bozkurt işareti) yapınca sorun, bunu (zafer işareti) yapınca iyi" dediği görüldü.

8 Mart yürüyüşünde olay çıkaran Ufuk Bayraktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
