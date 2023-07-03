Ünlü oyuncu Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu yaşamını yitirdi

A Star is Born filminde rol alarak dedesinin izinden giden 19 yaşındaki Leandro'nun, pazartesi günü trajik bir şekilde vefat ettiği bildirildi. Leandro, bu popüler filmde Dave Chapelle'in George 'Noodles' Stone karakterinin oğlunu oynamıştı ve Hollywood'da kendi adını duyurmayı başarmıştı.

OĞLUNUN ÖLÜMÜNÜ DOKUNAKLI BİR PAYLAŞIMLA DUYURDU

De Niro'nun 1976'da annesi Diahnne Abbott ile evlenmesi üzerine Drena, De Niro'nun soyadını aldı. Drena, Instagram üzerinden oğlunun öldüğünü dokunaklı bir paylaşımla duyurdu. Drena, oğlu Leandro ve Robert De Niro ile birlikte gülümseyerek poz verdikleri bir aile fotoğrafını "Keşke sadece sevgi seni kurtarabilseydi" başlığıyla paylaştı.

"SEN OLMADAN NASIL YAŞAYACAĞIM"

Drena oplu için şunları söyledi; "Güzel tatlı meleğim, seni karnımda hissettiğim andan itibaren tarifsiz bir şekilde sevdim. Sen hayatımdaki en saf, en gerçek ve en büyük sevincim oldun. Keşke şu anda seninle olsaydım. Sen olmadan nasıl yaşayacağımı bilmiyorum ama annen olarak senin bana verdiğin sevgi ve ışığı yaymayı deneyeceğim. Keşke sadece sevgi seni kurtarabilseydi. Sevgili oğlum, huzur içinde uyu ve sonsuz cennette dinlen."

SİYAH BİR KARE PAYLAŞTI

Leandro'nun babası Carlos ise hayatını kaybeden oğlu ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmadı, ama Instagram sayfasında siyah bir kare paylaştı. Drena ve oğlu yakın bir ilişkiye sahipti ve hatta birlikte film çektiler.

7'İNCİ ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALDI

Nisan 2023'te Robert, sevgilisi Tiffany Chen ile yedinci çocuğu Gia'yı karşıladı. Elliot ve Helen'i eski eşi Grace Hightower ile, ikizler Julian ve Aaron'u ise aktris Toukie Smith ile paylaşıyor. Robert ve ilk eşi Diahnne, Raphael adında bir oğlunu paylaşıyor.