Sunucu Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı! - Son Dakika
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Sunucu Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı!

23.09.2022 12:51

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı. "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" sözleriyle çok konuşulan Hande'nin doğal hali çok beğenildi.

Evinde dans ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı için işten çıkarılan Hande Sarıoğlu, daha sonra katıldığı programlarda ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmişti.

"5 SENE ÖNCE BASTIM PARAYI ALDIM"

Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda "Arkadaşlar ben bu göğüsleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen Hande Sarıoğlu estetiksiz haliyle yeniden gündeme geldi.

'Bir dolar bir de göğüslerim çok değerli' diyen Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali bomba

DOĞAL HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Alın ve göz kenarlarında botox, dudaklarında da doldu olduğunu iddia eden Hande Sarıoğlu'nun değişimi görenleri bir hayli şaşırttı. Ünlü spikerin doğal hali bazı hayranları tarafından beğeni aldı. Birçok kişi Sarıoğlu için "Doğal hali daha güzelmiş" yorumunu yaptı.

'Bir dolar bir de göğüslerim çok değerli' diyen Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali bomba
'Bir dolar bir de göğüslerim çok değerli' diyen Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali bomba
'Bir dolar bir de göğüslerim çok değerli' diyen Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali bomba
'Bir dolar bir de göğüslerim çok değerli' diyen Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali bomba
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Hande Sarıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sunucu Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı! - Son Dakika


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