Acun Ilıcalı düğünden boy boy poz paylaştı, Şeyma Subaşı'dan hamle gecikmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Acun Ilıcalı düğünden boy boy poz paylaştı, Şeyma Subaşı'dan hamle gecikmedi

Geniş Video İzle

Ayça Çağla Altunkaya ile evliliğini nikahla taçlandıran Acun Ilıcalı, düğündeki romantik kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ilıcalı ile Altunkaya'nın pozlarına ilk beğeni de eski eş Şeyma Subaşı'dan geldi.

07.09.2024 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptıran Acun Ilıcalı, mutlu ilişkisini 4 Eylül'de nikah masasına oturdu. Görkemli bir düğün ve parti organize eden Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ilıcalı'nın paylaşımına eski eşi Şeyma Subaşı'dan karşılık gecikmedi.

"HAYAT PAYLAŞINCA GÜZEL, İYİ Kİ VARSINIZ"

Düğünde yaptığı açıklamada "Çağla'yı mutlu etmek için yaptım. O aslında 10 kişilik bir grupla evlenmek istedi ama o öyle isteyince ben daha çok şey yapmak istedim" diyerek aşkını ilan eden Acun Ilıcalı, 14,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yaptı. Bu süreçte kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür eden Ilıcalı, "Bu mutlu günümüzde bizimle birlikte olan ve iyi dileklerini gönderen herkese çok teşekkür ederiz, hayat paylaşınca güzel. İyi ki varsınız" notunu düştü. Ilıcalı'nın paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken eski eşi Şeyma Subaşı da beğenerek dikkatleri üzerine çekti.

Acun Ilıcalı düğünden boy boy poz paylaştı, Şeyma Subaşı'dan hamle gecikmedi
Acun Ilıcalı düğünden boy boy poz paylaştı, Şeyma Subaşı'dan hamle gecikmedi
Acun Ilıcalı düğünden boy boy poz paylaştı, Şeyma Subaşı'dan hamle gecikmedi
Acun Ilıcalı düğünden boy boy poz paylaştı, Şeyma Subaşı'dan hamle gecikmedi
Acun Ilıcalı düğünden boy boy poz paylaştı, Şeyma Subaşı'dan hamle gecikmedi
Acun Ilıcalı düğünden boy boy poz paylaştı, Şeyma Subaşı'dan hamle gecikmedi
Acun Ilıcalı düğünden boy boy poz paylaştı, Şeyma Subaşı'dan hamle gecikmedi
Acun Ilıcalı düğünden boy boy poz paylaştı, Şeyma Subaşı\'dan hamle gecikmedi

Ayça Çağla Altunkaya, Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı düğünden boy boy poz paylaştı, Şeyma Subaşı'dan hamle gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mustafa Hekimoglu: Başlıkla içerik ne alaka? Hamle gecikmemiş. Hamle ne? Paylaşımı beğenmek. Yani milyonlarca beğeni yapanlarin da mı hamlesi gecikmedi? 87 5 Yanıtla
  • Erdal Sağ: Bir birlerine yakışıyorlar, allah mesut bahtiyar etsin. 25 44 Yanıtla
  • Tarık: boş insanlar 63 5 Yanıtla
  • Ali null: PARASI OLAN GÜZELİ ALIR BU KADAR ALLAH MESUT ETSİN 48 13 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: fazla değil 1 sene sonra boşanırlar 43 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Şeyma nafaka bölünecek diye üzülme 38 4 Yanıtla
  • serkan keskin: uganda da siradan birgun 35 2 Yanıtla
  • Celal Özdemir: Yılbaşına ayrılmadan girerseniz yemin ederim büyük utanç duyacağım ama İMKANSIZ 28 3 Yanıtla
  • BM - İsmail YILMAZ: Adamın telefonu düz model. Pro bile değil 13 1 Yanıtla
  • Mehmet Aslan: Hepimizde o para olsa belki aynısını yaparız bilemeyiz ama Allah bizi o yanlışa ne varlıkta ne yoklukta düşürmesin 9 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 02:40:21. #1.13#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı düğünden boy boy poz paylaştı, Şeyma Subaşı'dan hamle gecikmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement