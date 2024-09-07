Acun Ilıcalı düğünden boy boy poz paylaştı, Şeyma Subaşı\'dan hamle gecikmedi

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Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptıran Acun Ilıcalı, mutlu ilişkisini 4 Eylül'de nikah masasına oturdu. Görkemli bir düğün ve parti organize eden Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ilıcalı'nın paylaşımına eski eşi Şeyma Subaşı'dan karşılık gecikmedi.

"HAYAT PAYLAŞINCA GÜZEL, İYİ Kİ VARSINIZ"

Düğünde yaptığı açıklamada "Çağla'yı mutlu etmek için yaptım. O aslında 10 kişilik bir grupla evlenmek istedi ama o öyle isteyince ben daha çok şey yapmak istedim" diyerek aşkını ilan eden Acun Ilıcalı, 14,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yaptı. Bu süreçte kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür eden Ilıcalı, "Bu mutlu günümüzde bizimle birlikte olan ve iyi dileklerini gönderen herkese çok teşekkür ederiz, hayat paylaşınca güzel. İyi ki varsınız" notunu düştü. Ilıcalı'nın paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken eski eşi Şeyma Subaşı da beğenerek dikkatleri üzerine çekti.