Aile dizisi Orta Doğu\'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler\'e isyan ettiren küfürlü paylaşım

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Aile dizisinde rol alan Nejat İşlerin başı sahte hesaplarla dertte. Nejat İşler'in adına açılan sahte hesaptan Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa maçında Atatürk pankartı krizine yönelik yapılan küfürlü paylaşımdan dolayı Aile dizisinin Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldığı iddia edildi. Ünlü oyuncu hesabı açanlara dava açacağını söyleyerek gözdağı verdi.

SAHTE HESAP AÇIP KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM YAPTILAR

Cuma akşamı Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanmasına karar verilen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçında yaşanan kriz ülke gündemine oturdu. Yaşanan olay üzerine X'te Nejat İşler adına açılmış bir hesaptan yapılan küfürlü paylaşım kısa sürede gündem oldu.

"VİCDANINIZ VARSA HESAPLARI KAPATIN"

Birçok sosyal medya kullanıcısı bu hesabın Nejat İşler'e ait olduğunu düşünerek paylaşımı beğendi ancak hesabın, Nejat İşler'e ait değildi. Küfürlü paylaşım Nejat İşler'i fena kızdırdı. Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sahte hesaplara seslendi: "Sosyal medyada benim adıma hesap açıp, ben yazıyormuşum gibi yazan tüm sahte hesaplara sesleniyorum. Önümüzdeki ilk iş gününe kadar hesapları kapatın lütfen. Zira ırkçı söylemler artık sadece bana değil çevreme de zarar vermeye başladı. Eğer biraz vicdanınız varsa hesapları kapatın. Mahkemelik olmanızı istemem."

DİZİYİ KALDIRDILAR

Öte yandan yapılan küfürlü paylaşım nedeniyle Aile dizisinin Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldığı öne sürüldü. Konuyla ilgili yapımcılardan herhangi bir açıklama gelmedi.