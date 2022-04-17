Aleyna Tilki'den Cüneyt Özdemir'e sert tepki: Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz - Son Dakika
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Aleyna Tilki'den Cüneyt Özdemir'e sert tepki: Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz

17.04.2022 16:33

Aleyna Tilki, "Take It Or Leave It" klibinden dolayı kendisini eleştiren Cüneyt Özdemir'e sosyal medya hesabından yanıt verdi. Tilki, Özdemir'in "İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip!" sözlerine "Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz" diyerek yanıt verdi.

Aleyna Tilki'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni İngilizce şarkısı Take It Or Leave It, dün yayınlandı. Tilki'nin motor üzerinde soyunarak dans ettiği klibi sosyal medyada gündem olurken genç şarkıcıya bir eleştiri de Cüneyt Özdemir'den geldi. Genç popçu bu eleştiriye anında cevap verdi.

"BERBAT BİR ŞARKI"

Klipte yer alan sahnelerden dolayı sosyal medyada gündem olan Aleyna Tilki'yi eleştiren Cüneyt Özdemir, "Aleyna Tilki'nin son klibini izleyince Türkiye'de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm. İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir" dedi.

Aleyna Tilki'den kendisini eleştiren Cüneyt Özdemir'e sert tepki: Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz

"BİLGİLİ BİRİ AMA BİLGE DEĞİL"

Şarkısının klibi kısa süre içinde 3 milyonu aşkın izlenen Aleyna Tilki ise Özdemir'e jet hızıyla yanıt verdi. Klibinden dolayı birçok eleştiri alan Tilki "Özdemir'e bakınca, yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için, kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum. Coğrafya kaderdir deyip insanların potansiyelini limitlemeyin artık! Bilgili biri ama bilge değil. Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz" diyerek Özdemir'e sert cevap verdi.

Aleyna Tilki'den kendisini eleştiren Cüneyt Özdemir'e sert tepki: Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz
Aleyna Tilki'den kendisini eleştiren Cüneyt Özdemir'e sert tepki: Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz
Aleyna Tilki'den Cüneyt Özdemir'e sert tepki: Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz
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Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'den Cüneyt Özdemir'e sert tepki: Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki'den Cüneyt Özdemir'e sert tepki: Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz - Son Dakika
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