Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in oynadığı roman havası gündem oldu! 44 yaşındaki Öztel'in kıvraklığı dikkat çekti - Son Dakika
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in oynadığı roman havası gündem oldu! 44 yaşındaki Öztel'in kıvraklığı dikkat çekti

12.07.2022 15:05

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, roman havası oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 44 yaşındaki Öztel'in kıvraklığı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

'Seni Kalbimden Kovdum' isimli ilk şarkısıyla müzik piyasasına giriş yapmaya hazırlanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Pozlarıyla sık sık gündeme gelen Öztel, son olarak dans ettiği anları paylaştı.

ROMAN HAVASI OYNADI

İki gün sonra şarkısı piyasaya çıkacak olan Öztel, kendisini müziğin ritmine kaptırarak sokak ortasında roman havası oynadı. 44 yaşındaki iki çocuk annesi Öztel'in kıvraklığı ise izleyenleri şaşırttı.

İLK ŞARKISINI ÇIKARIYOR

4 gün önce sosyal medya hesabından ilk şarkısının klibinden bir kesit paylaşan Havva Öztel, "Amacım sanatçı olmak değil. Şarkı söylemek, söylediğim şarkılar ile tüm kalplere dokunabilmek. Umarım bunu başarabilirim bu şarkıyla. Ve teaser yayında. İnanılmaz heyecanlıyım 14.07.2022 Temmuz tüm dijital platformlarda" dedi.

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Aleyna Tilki, Havva Öztel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in oynadığı roman havası gündem oldu! 44 yaşındaki Öztel'in kıvraklığı dikkat çekti - Son Dakika


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