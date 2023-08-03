Aleyna Tilki'nin partisi komşuları rahatsız etti - Son Dakika
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Aleyna Tilki'nin partisi komşuları rahatsız etti

03.08.2023 09:54

Aleyna Tilki, Cihangir'deki bir otelde düzenlediği partide yüksek ses nedeniyle komşuların şikayetiyle karşılaştı. Uyarılara aldırış etmeyen şarkıcı, mekan sahibinin isteği üzerine otelden ayrılmak zorunda kaldı.

Mor ve Ötesi grubuyla Ajda Pekkan'ın "Yaz Yaz" şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki,arkadaşlarıyla eğlenmek isterken kendini bir anda sokakta buldu. Yüksek seste parti veren genç şarkıcı şikayet üzerine olay çıkarınca otelden ayrılmak zorunda kaldı. İddiaya göre otel sahibiyle tartışan Tilki, "Parasını verdim, kime ne" dedi.

GECE YARISI OTELDE PARTİ

Konser ve şarkı çalışmalarından dolayı sık sık Türkiye'ye gelen Aleyna Tilki geçen akşam 6 kişilik arkadaş grubu ile Cihangir'deki bir otelde Parti verdi. Gece yarısı 2'de başlayan partinin yüksek sesinden dolayı çevredeki komşular rahatsız oldu. Uyarılara aldırış etmeyen şarkıcı, eğlenmeye devam etti.

"PARASINI VERDİM KİME NE"

Çevredekilerin mekan sahibine ulaşması sonucu ünlü şarkıcının odasının boşaltılması istendi.
İddiaya göre Tilki, "Parasını verdim, kime ne" dedi. Kısa bir tartışmanın ardından Aleyna Tilki ve arkadaşları oteli terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Magazinkolik
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Aleyna Tilki, Cihangir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin partisi komşuları rahatsız etti - Son Dakika


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