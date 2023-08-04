Aleyna Tilki'nin Serel Yereli'ne özel mezar yaptıracağı iddiası gündemde - Son Dakika
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Aleyna Tilki'nin Serel Yereli'ne özel mezar yaptıracağı iddiası gündemde

04.08.2023 13:39

Serel Yereli, yakın arkadaşı Aleyna Tilki ile olan yazışmalarını paylaştı. Aleyna Tilki'nin Serel Yereli'ne 'private' mezarlık yaptıracağını söylediği mesaj dikkat çekti. Yereli ise 'Sen seç beğen al, ben yatarım' yanıtını verdi.

Serel Yereli yakın arkadaşı Aleyna Tilki ile olan yazışmaları ifşa etti. Genç şarkıcının "Kendime özel mezar yaptıracağım" sözleri gündem oldu.

İNGİLTERE'YE YERLEŞTİ

2016-2017 yılları arasında yayınlanan 'Bodrum Masalı' dizisinde 'Alara' karakteri ile adından söz ettiren Serel Yereli, Türkiye'yi terk ederek İngiltere'ye yerleşti. Genelde cesur pozlarıyla gündem olan Serel Yereli, bu kez yakın arkadaşı ünlü popçu Aleyna Tilki ile dikkat çekti.

Serel Yereli Aleyna Tilki'yi ifşa etti! Özel mezarlık detayı olay oldu

"ÖZEL MEZARLIK YAPTIRACAĞIM"

Serel Yereli, Aleyna Tilki ile yazışmalarının bir kısmını hikayede paylaştı. Aleyna Tilki'nin kendisine özel mezarlık yaptıracağını söylediği ve "Sana da yapayım güzel bir yer" dediği mesaj okuyanları şaşırttı. Yereli ise "Sen seç beğen al, ben yatarım" yazdı. Tilki bu mesajlaşmayı paylaşarak "'Yanlış anlaşılma olmasın, yaşarken kendimi hor kullanırım ama ölüme saygım sonsuz" notunu düştü.

Serel Yereli Aleyna Tilki'yi ifşa etti! Özel mezarlık detayı olay oldu
Serel Yereli Aleyna Tilki'yi ifşa etti! Özel mezarlık detayı olay oldu
Serel Yereli Aleyna Tilki'yi ifşa etti! Özel mezarlık detayı olay oldu
Serel Yereli Aleyna Tilki'yi ifşa etti! Özel mezarlık detayı olay oldu
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Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin Serel Yereli'ne özel mezar yaptıracağı iddiası gündemde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki'nin Serel Yereli'ne özel mezar yaptıracağı iddiası gündemde - Son Dakika
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