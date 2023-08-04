Aleyna Tilki'nin Serel Yereli'ne özel mezar yaptıracağı iddiası gündemde

Serel Yereli yakın arkadaşı Aleyna Tilki ile olan yazışmaları ifşa etti. Genç şarkıcının "Kendime özel mezar yaptıracağım" sözleri gündem oldu.

İNGİLTERE'YE YERLEŞTİ

2016-2017 yılları arasında yayınlanan 'Bodrum Masalı' dizisinde 'Alara' karakteri ile adından söz ettiren Serel Yereli, Türkiye'yi terk ederek İngiltere'ye yerleşti. Genelde cesur pozlarıyla gündem olan Serel Yereli, bu kez yakın arkadaşı ünlü popçu Aleyna Tilki ile dikkat çekti.

"ÖZEL MEZARLIK YAPTIRACAĞIM"

Serel Yereli, Aleyna Tilki ile yazışmalarının bir kısmını hikayede paylaştı. Aleyna Tilki'nin kendisine özel mezarlık yaptıracağını söylediği ve "Sana da yapayım güzel bir yer" dediği mesaj okuyanları şaşırttı. Yereli ise "Sen seç beğen al, ben yatarım" yazdı. Tilki bu mesajlaşmayı paylaşarak "'Yanlış anlaşılma olmasın, yaşarken kendimi hor kullanırım ama ölüme saygım sonsuz" notunu düştü.