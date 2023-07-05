Aleyna Tilki, tanga bikinisiyle çocuk havuzuna girerek dans etti - Son Dakika
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Aleyna Tilki, tanga bikinisiyle çocuk havuzuna girerek dans etti

05.07.2023 10:37

Şarkıcı Aleyna Tilki, yoğun iş temposundan bir süreliğine uzaklaşarak tatile çıktı. Tatilde çocuk havuzuna giren Tilki, tanga bikinisiyle dans ederek eğlenceli anlar yaşadı. Tilki, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkıları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, yoğun iş temposuna ara vererek tatile çıktı. Pembe tanga bikini tercih ede Tilki, çocuk havuzuna girerek dans etti. Şarkıcı, havuzda geçirdiği eğlenceli anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

"BURAYLA AŞK YAŞIYORUM"

Deniz ya da derin havuz yerine içinde park olan çocuk havuzuna giren 23 yaşındaki Aleyna Tilki, dakikalarca dans etti. Tanga bikinisiyle dikkatleri üzerine çeken Tilki, dans ettiği anları 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Burayla aşk yaşıyorum şu an" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki, aynı bikinisiyle geçtiğimiz günlerde de ormanda pozlar vermiş ve o anları da Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

İşte Aleyna Tilki'nin tatil pozları...

Tanga bikinisiyle çocuk havuzuna giren Aleyna Tilki, dans etti
Tanga bikinisiyle çocuk havuzuna giren Aleyna Tilki, dans etti
Tanga bikinisiyle çocuk havuzuna giren Aleyna Tilki, dans etti
Tanga bikinisiyle çocuk havuzuna giren Aleyna Tilki, dans etti
YORUMLAR
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Aleyna Tilki, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki, tanga bikinisiyle çocuk havuzuna girerek dans etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki, tanga bikinisiyle çocuk havuzuna girerek dans etti - Son Dakika
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