Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mitah Can Özer'den ayrıldıktan sonra Umut Evirgen'le ilişki yaşamaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mitah Can Özer'den ayrıldıktan sonra Umut Evirgen'le ilişki yaşamaya başladı

03.08.2023 08:32

Sezen Aksu'nun oğlu Mitah Can Özer'den ayrılan Alina Boz, 15 gün sonra işletmeci Umut Evirgen'le ilişki yaşamaya başladı. İlişkiyi ilk ilan eden ise Umut Evirgen oldu. Alina Boz da yeni aşkıyla bir fotoğraf paylaşarak ilişkisini duyurdu. Paylaşım sosyal medyada olay yarattı.

Sezen Aksu'nun oğlu Mitah Can Özer'den ayrılan Alina Boz ayrılıktan 15 gün sonra çapkınlığıyla nam salmış işletmeci Umut Evirgen'le ilişki yaşamaya başladı. İlişkiyi ilk ilan eden ise Umut Evirgen oldu. Alina Boz'dan da yeni aşkıyla bir paylaşım geldi.

İLK PAYLAŞIM UMUT EVİRGEN'DEN

Ekranların naif güzeli Alina Boz, ayrılığın ardından daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'le yeni bir aşka yelken açtı. Evirgen güzel oyuncuyu sırtına aldığı bir pozla aşkını ilan etmişti.

ALİNA BOZ'DAN AŞK POZU GELDİ

Alina Boz'dan da paylaşım gecikmedi. Evirgen'le gün batımında aşkıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Güzel oyuncu da böylelikle aşkını cümle aleme ilan etti.

SOSYAL MEDYADA OLAY YARATTI

Boz'un paylaşımı sosyal medyayı sallarken Demet Akalın aşk listesi oldukça kabarık olan Umut Evirgen için "Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile" yorumunu yaptı.

YORUMLAR
500

Umut Evirgen, Alina Boz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mitah Can Özer'den ayrıldıktan sonra Umut Evirgen'le ilişki yaşamaya başladı - Son Dakika


Son Dakika
08:07 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
08:03 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
05:47 Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
05:44 Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
02:56 İzmir'de lunaparkta faciadan dönüldü: 6 yaralı
02:54 Lunaparkta salıncak önce savruldu sonra ağaca çarptı: 6 yaralı
00:13 Disney Plus, Atatürk Dizisini Yayınlamaktan Vazgeçti
00:09 D Smart Go'dan Disney Plus'a Atatürk göndermesi: Geldikleri gibi giderler
00:05 AK Parti'de 6 il başkanlığına atama yapıldı
00:02 AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! 6 il başkanı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2023 08:33:28. #1.11#
SON DAKİKA: Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mitah Can Özer'den ayrıldıktan sonra Umut Evirgen'le ilişki yaşamaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement