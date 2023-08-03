Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mitah Can Özer'den ayrıldıktan sonra Umut Evirgen'le ilişki yaşamaya başladı

Sezen Aksu'nun oğlu Mitah Can Özer'den ayrılan Alina Boz ayrılıktan 15 gün sonra çapkınlığıyla nam salmış işletmeci Umut Evirgen'le ilişki yaşamaya başladı. İlişkiyi ilk ilan eden ise Umut Evirgen oldu. Alina Boz'dan da yeni aşkıyla bir paylaşım geldi.

İLK PAYLAŞIM UMUT EVİRGEN'DEN

Ekranların naif güzeli Alina Boz, ayrılığın ardından daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'le yeni bir aşka yelken açtı. Evirgen güzel oyuncuyu sırtına aldığı bir pozla aşkını ilan etmişti.

ALİNA BOZ'DAN AŞK POZU GELDİ

Alina Boz'dan da paylaşım gecikmedi. Evirgen'le gün batımında aşkıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Güzel oyuncu da böylelikle aşkını cümle aleme ilan etti.

SOSYAL MEDYADA OLAY YARATTI

Boz'un paylaşımı sosyal medyayı sallarken Demet Akalın aşk listesi oldukça kabarık olan Umut Evirgen için "Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile" yorumunu yaptı.