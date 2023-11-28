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Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah detayları belli oluyor! Somer Sivrioğlu özel menü hazırlayacak - Son Dakika

Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah detayları belli oluyor! Somer Sivrioğlu özel menü hazırlayacak

2 Aralık'ta nikah masasına oturmaya hazırlanan Umut Evirgen ve Alina Boz çifti, 90 kişilik bir organizasyon düzenleyecek. Çiftin yemek menüsünü ise ünlü şef Somer Sivrioğlu hazırlayacak.

Alina Boz ve Umut Evirgen\'in nikah detayları belli oluyor! Somer Sivrioğlu özel menü hazırlayacak
28.11.2023 - 07:57,  Güncelleme: 08:04
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5 aydır aşk yaşayan oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen çifti evlilik kararı aldı. İki ünlü isim 2 Aralık Cumartesi günü nikah masasına oturacak. Ünlü şef Somer Sivrioğlu ise çiftin düğünü için özel bir yemek menüsü hazırladı.

YEMEKLER SOMER SİVRİOĞLU'NDAN

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 90 kişilik düğün sonrası Umut Evirgen'in mekanında after parti yapılacak. Gelinlik ve yüzüğü Paris'ten alan çiftin düğün yemeklerini de özel bir isim yapacak. Somer Sivrioğlu aynı zamanda ortağı olan Umut Evirgen'e jest yapacak ve düğüne özel bir menü hazırlayacak.

Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah detayları belli oluyor! Somer Sivrioğlu özel menü hazırlayacak

SADE BİR DAVETİYE HAZIRLATTILAR

Henüz nikah şahitlerine karar vermeyen çift Paris tatilinden döndükten sonra bir organizasyon şirketiyle anlaştı ve davetli listesini belirledi. Sade bir davetiye hazırlatan çiftin şahitlerini arkadaşları arasından seçeceği öğrenildi. Umut Evirgen'in babası iş insanı Kemal Evirgen ile annesi Ahu Evirgen'in müstakbel gelinleri Alina Boz'u çok sevdiği ve bir an önce evlenmelerini istediği de konuşuluyor.

Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah detayları belli oluyor! Somer Sivrioğlu özel menü hazırlayacak

SETLERE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Alina Boz'un evlendikten sonra setlere dönüp dönmeyeceği de merak konusu olmuştu. Daha önce yarım bıraktığı üniversite eğitimini tamamlamaya çalışan ünlü oyuncunun hoşuna giden bir dizi ya da filmde oynamayı çok istediği, Umut Evirgen'in de müstakbel eşine destek verdiği öğrenildi.

Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah detayları belli oluyor! Somer Sivrioğlu özel menü hazırlayacak
Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah detayları belli oluyor! Somer Sivrioğlu özel menü hazırlayacak
Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah detayları belli oluyor! Somer Sivrioğlu özel menü hazırlayacak
Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah detayları belli oluyor! Somer Sivrioğlu özel menü hazırlayacak
Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah detayları belli oluyor! Somer Sivrioğlu özel menü hazırlayacak

Umut Evirgen, Alina Boz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah detayları belli oluyor! Somer Sivrioğlu özel menü hazırlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alina Boz ve Umut Evirgen'in nikah detayları belli oluyor! Somer Sivrioğlu özel menü hazırlayacak - Son Dakika
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