Altıeylül ilçesinde gerçekleştirilen 'Görkemli Hatıralar' programı - Son Dakika
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Altıeylül ilçesinde gerçekleştirilen 'Görkemli Hatıralar' programı

Altıeylül ilçesinde gerçekleştirilen \'Görkemli Hatıralar\' programı

Altıeylül ilçesinde yapılan canlı yayın programında Balıkesir'in tanıtımı yapıldı. Ünlü sanatçılar ve belgeselci Nebil Özgentürk'ün katıldığı programda Türk sinemasının ünlü isimleri Ahmet Mekin, Müjdat Gezen ve Türkan Şoray da telefonla bağlandı.

28.04.2024 13:24  Güncelleme: 13:26
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Bir TV kanalında canlı olarak yayınlanan Serhan Asker ile 'Görkemli Hatıralar' programının bu haftaki bölümü Altıeylül ilçesinden gerçekleştirildi. TV'den canlı olarak yayınlanan program hem sosyal medya hesaplarından hem de ulusal kanaldan Altıeylül ve Balıkesir'in tanıtımı yapıldı.

Altıeylül Belediyesi'ne bağlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde yayınlanan ve vatandaşların da yoğun katılım sağlandığı programa; ünlü Sanatçı-Oyuncu Ahmet Mekin, Ses Sanatçı Ali Ekber Eren, Belgeselci Nebil Özgentürk ve Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli katıldı.

Balıkesir yöresine ait ürünlerin yanı sıra, zeytinyağının tanıtımı ile Balıkesir yöresine ait figürleri sergileyen folklor ekibi de büyük beğeni topladı. Yaklaşık 3 saat süren yayında Balıkesir yöresine ait tatlarının pişirilmesiyle devam eden program Balıkesir kaymaklısı da yapılarak tüm Türkiye'ye tanıtıldı.

Ünlü Sanatçı ve Oyuncu Müjdat Gezen telefonla canlı yayına bağlandı

Ünlü Sanatçı-Oyuncu Müjdat Gezen'in de telefonla canlı yayına bağlandığı programda Türk sinemasının ünlü Oyuncu-Sanatçı Ahmet Mekin ile telefonla görüştü. Ünlü sanatçı Müjdat Gezen "Her hafta canlı olarak yayınlanan ve Serhan Asker'in evimize konuk oluyor. Bizlere ülkemizin güzelliklerini evimize kadar getiren Serhan Asker'e de teşekkür ediyorum. Türk sinemamızın ünlü ismi Ahmet Mekin'e de iyi ki varsın. İyi ki bizimlesin. Ahmet abim seni çok seviyoruz ve seviyorum. Yayında bulunan Başkanımız Hakan Şehirli'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bizleri abim Ahmet Mekin ile buluşturdu" dedi.

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray'da telefonla canlı yayına bağlandı

Ünlü Sanatçı-Oyuncu bir araya geldiği programda canlı yayına Türk sinemasının ünlü ismi Sultan'ı Türkan Şoray'da telefonla canlı yayına bağlandı. Türk sinemasının ünlü ismi Türkan Şoray birlikte oynamış oldukları 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde Cemşit karakterini canlandıran Ahmet Mekin ile telefon bağlantısıyla görüştü. Şoray, "Ahmet Mekin ile 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde birlikte oynamıştık. Kendisi filmde Cemşit karakterini canlandırmıştı. Güzel anlarımız oldu. Tekrardan bizleri Ahmet Mekin ile buluşturan Başkanımız Hakan Şehirli'ye teşekkür ediyorum. Balıkesir'e Altıeylül ilçemize sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum" dedi.

Ünlü Sinema Sanatçısı Ahmet Mekin Ayakta Alkışlandı

Belgeselci Nebil Özgentürk'ün Türkiye'nin ünlü sinema sanatçısı Ahmet Mekin'in belgeseli izleyicilerle buluşturdu. Ahmet Mekin'in hayatını belgesel yapan Nebil Özgentürk kendinin seslendirmiş olduğu Belgeselde Mekin'in Türk sinemasına vermiş olduğu değeri, hayatı ve şimdi yaşamış olduğu Balıkesir'e bağlı Erdek ilçesinin konu alındığı Belgesel izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı."

Belgeselci Nebil Özgentürk, Ankara'dan canlı yayına bağlandı. Özgentürk, "Türkiye'nin ünlü sanatçısı Ahmet Mekin'in belgeselini yaparken çok duygulandım. Kendisiyle çalışmaktan dolayı gurur duydum. Tekrardan Türk sinemasına vermiş olduğu katkılardan dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisini çok çok seviyorum" diye konuştu.

Başkan Hakan Şehirli, "Sizleri ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk

Altıeylül'den Balıkesir'in tanıtımı yapılan programda konuşan Başkan Şehirli, "Altıeylül ilçemize, Balıkesirimize hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Türk sinemasına ismini altın harflerle yazdıran Ahmet Mekin'i Altıeylül ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kendisinin belgeselini yaparak ölümsüzleştiren Belgeselci Nebil Özgentürk'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi ki ünlü ses sanatçısı Ali Ekber Eren'de seslendiriş olduğu ve ismini taşıdığı 'Ali Ekber Çiçek'in eserlerini bizlerle buluşturdu. Ayrıca telefonla canlı yayına bağlanan Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray'a ve usta oyuncu Müjdat Gezen'e de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Şehirli, "İkinci coşkuyu sizlerle yaşadık'

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Altıeylül ilçemizde yapacağımız bu gibi etkinlikler aralıksız devam edecek. Yine geçtiğimiz hafta 23 Nisan coşkusunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde yaşamıştık. İkinci coşkuyu da sizlerle yaşamaktan büyük keyif aldık. Organizasyonlarımız, programlarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Altıeylül ilçesinde gerçekleştirilen 'Görkemli Hatıralar' programı - Son Dakika

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