Uraz Kaygılaroğlu eski eşinin yaralandığı korkunç kaza sonrası konuştu: Melis'in durumu iyi - Son Dakika
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Uraz Kaygılaroğlu eski eşinin yaralandığı korkunç kaza sonrası konuştu: Melis'in durumu iyi

21.11.2022 12:39

Baş Belası adlı tiyatro oyununun oyuncularını taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci de yaralılar arasında. Bir oyuncunun durumunun ağır olduğu bildirilirken Melis İşiten'le ilgili net bilgi eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi. Ünlü oyuncu, "Melis'in durumu iyi, değerleri normal" dedi.

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Uraz Kaygılaroğlu eski eşinin de yaralandığı feci kazayla ilgili konuştu: Melis'in durumu iyi

"BİR KİŞİNİN DURUMU KRİTİK"

Hastaların son durumu hakkında bilgi veren Vali Masatlı, şöyle konuştu: "Kazada maalesef 3 insanımızı kaybettik. Kaza sonucu 7 tiyatro ekibinden vatandaşımız da yaralandı. Bunlardan 2 tanesini Samsun'a sevk ettik. 1 tanesi taburcu oldu. 4 tanesi de şu an itibariyle Sabuncuoğlu Araştırma Hastanemizde tedavi altındalar. Bunlardan 1 tanesinin durumu birazcık kritik. İleri bir tedavi için belki başka bir hastaneye de sevk edebiliriz.

Uraz Kaygılaroğlu eski eşinin de yaralandığı feci kazayla ilgili konuştu: Melis'in durumu iyi

"SERGEN'İN DURUMU AĞIR"

Yaralılar arasında bulunan Melis İşiten'in eski eşi Uraz Kaygılaroğlu Instagram'dan yaptığı paylaşımla yüreklere su serpti. "Arayan soranlara geneş bir cevap olsun" başlağıyla paylaştığı videoda ünlü oyuncu şunları söyledi: "Merhabalar arkadaşlar. Dün yaşanan trafik kazasından beri, Melis'le irtibat halindeyim. Çok korktuk. Feci bir kaza yaşadılar. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Siz de mesajlar atmışsınız "Durumu nasıl?" diye. Melis'in durumu iyi. Yaralı. Ama iyi. Değerlerinde bir sorun yok. Hiçbir hayati tehlikesi yok. Kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi. Aynı şekilde ufak tefek yaralı var tabii ki. Sergen'in durumu biraz daha ağır. Bilgilerim bu kadar"

Uraz Kaygılaroğlu eski eşinin de yaralandığı feci kazayla ilgili konuştu: Melis'in durumu iyi
Uraz Kaygılaroğlu eski eşinin de yaralandığı feci kazayla ilgili konuştu: Melis'in durumu iyi
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TİYATROCULARDAN 3 KİŞİ TABURCU, SERGEN DEVECİ YOĞUN BAKIMDA TİYATROCULARDAN 3 KİŞİ TABURCU, SERGEN DEVECİ YOĞUN BAKIMDA TİYATROCULARIN GEÇİRDİĞİ KAZADA SOSYAL MEDYADAN SON PAYLAŞIMLARI TİYATROCULARIN GEÇİRDİĞİ KAZADA SOSYAL MEDYADAN SON PAYLAŞIMLARI

Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uraz Kaygılaroğlu eski eşinin yaralandığı korkunç kaza sonrası konuştu: Melis'in durumu iyi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uraz Kaygılaroğlu eski eşinin yaralandığı korkunç kaza sonrası konuştu: Melis'in durumu iyi - Son Dakika
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