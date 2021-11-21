Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, 25 yaşına bastı. Samyeli, kızının doğum gününü Beşiktaş'taki bir mekanda kutladı.

KIYAFETİYLE NEFES KESTİ

Son olarak "Akıncı" dizisinde hayat verdiği 'Didem' karakteriyle ekranlarda boy gösteren Deren Talu yeni yaşına girdiği gün ise giydiği kıyafetle nefes kesti. Derin göğüs dekolteli ve mini elbisesiyle beğeni toplayan Deren, gecede sevenleriyle doyasıya eğlendi.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Gecede Deren Talu ile birlikte kamera karşısına geçen Defne Samyeli, o anları Instagram'dan yayınladı. Lila renkli elbisesiyle göz dolduran Samyeli, gönderisinde, "Benim canım kızım, ilk aşkım... Seni kollarıma ilk aldığım andan itibaren ne kadar yıl geçse de sen benim bebeğimsin hep. Yeni yaşın mutluluk dolu olsun, seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı. Anne-kız güzellikte adeta birbiriyle yarıştı.