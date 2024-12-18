Annem Ankara: Gerçek Bir Hayat Hikayesini Ekrana Taşıyor - Son Dakika
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Annem Ankara: Gerçek Bir Hayat Hikayesini Ekrana Taşıyor

Annem Ankara: Gerçek Bir Hayat Hikayesini Ekrana Taşıyor

Kanal D'nin yeni dizisi 'Annem Ankara', senaristi Başak Angigün'ün hayat hikayesini ekrana getiriyor. Dizide Sinem Öztürk Uslu, Nazan karakteriyle izleyicilere duygusal anlar yaşatıyor. 90'lı yıllarda geçen hikaye, günümüzle de paralellikler taşıyor.

18.12.2024 10:49  Güncelleme: 10:57
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KANAL D'nin yaşanmış bir öyküyü izleyici ile buluşturan BKM imzalı Annem Ankara, yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Uzun bir aradan sonra Annem Ankara ile ekrana dönen Sinem Öztürk Uslu dizide Nazan karakterine hayat veriyor. Uslu, dizinin hikayesi kadar karakterlerin de gerçek olduğunun altını çizerek, "Nazan gibi karakterler de maalesef gerçek ve hayatın içindeler" dedi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Uslu, duygularını paylaştı.

'BOĞAZIMDAKİ YUMRU HALA GEÇMEDİ'

Annem Ankara dizinin senaristi Başak Angigün kendi hayat hikayesini seyirciyle buluşturuyor. Hikayenin sahici olduğu kadar güzel olmasına da dikkat çeken Uslu, "Bu hikaye senaristimizin annesinin hikayesi, okurken boğazımıza oturan o yumru hala geçmedi. Bu denli güzel hikaye bulmanız gerçekten çok zor" diye konuştu.

'NAZAN GİBİLER HAYATIN İÇİNDELER'

Hayat verdiği Nazan'ı 'Tehlikeli, tutkulu ve dişi' olarak tanımlayan Uslu, "Seyircimiz kızacak ama bu tarz karakterler de maalesef gerçek ve hayatın içindeler. Kötülerin de karşımıza çıkmasının bir sebebi var çünkü; onlardan bir şeyler öğreniyoruz" dedi.

'KENDİMİ BAŞKA BİR DÜNYANIN İÇİNDE BULDUM'

Annem Ankara ile beraber zamanda bir yolculuğa çıktığına da değinen Sinem Öztürk Uslu, "Hikayemiz 90'lı yıllarda geçtiği için kıyafetler, arabalar, dekorumuzla kendimi değişik bir dünyanın içinde buluyorum. Öykümüz 90'lı yıllarda geçse de günümüzde hala aynı olaylar yaşanıyor" diyerek hissettiklerini anlattı.

GERÇEK HİKAYE

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ü yıllar sonra aynı projede buluşturan Annem Ankara, babalık nedir görmemiş Hasan ile 3 erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan Zuhal'in gerçek yaşam hikayesini anlatıyor. Senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Can Ulkay oturuyor.

GENİŞ VE GÜÇLÜ KADRO

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

Gerçek bir hikayeyi seyirci ile buluşturan Annem Ankara bu akşam 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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