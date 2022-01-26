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Annemizi Saklarken bitiyor mu? Annemizi Saklarken dizisi final mi yapıyor? Annemizi Saklarken neden final yapıyor, final bölümü ne zaman? - Son Dakika

Annemizi Saklarken bitiyor mu? Annemizi Saklarken dizisi final mi yapıyor? Annemizi Saklarken neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?

26.01.2022 14:40
Annemizi Saklarken bitiyor mu? Annemizi Saklarken dizisi final mi yapıyor? Annemizi Saklarken neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Annemizi Saklarken dizisi, her hafta Çarşamba akşamı yeni bölümü ile seyircisi ile buluşuyor. Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir ve Kutsi yer alıyor. Oyuncular ve konusu itibariyle dikkat çeken dizi, seyirci tarafından fazla ilgi göremedi. Peki, Annemizi Saklarken neden final yapıyor? Annemizi Saklarken oyuncuları kim?

Annemizi Saklarken neden final yapıyor? sorusuna yanıt arayan izleyici bugün akşam yayınlanacak olan bölümü merakla bekliyor. Star Tv'de yayınlanan Annemizi Saklarken dizisi final mi yapıyor ve ne zaman final bölümü yayınlanacak soruları gündeme geldi. İlk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan dizi, final bölümü ne zaman olacağı merak uyandırdı. Annemizi Saklarken dizisi, 8. final bölüm ile ekranlara veda ediyor. Annemizi Saklarken final bölümü fragmanı! Annemizi Saklarken bitiyor mu? Annemizi Saklarken neden final yapıyor? Annemizi Saklarken konusu ne? Annemizi Saklarken oyuncuları kim? Detaylar haberimizdedir…

ANNEMİZİ SAKLAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Star Tv'de yayınlanan Annemizi Saklarken dizisi final mi yapıyor ve ne zaman final bölümü yayınlanacak soruları gündeme geldi. İlk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan dizi, final bölümü ne zaman olacağı merak uyandırdı. Annemizi Saklarken dizisi, 8. final bölüm ile ekranlara veda ediyor.

Başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan gibi oyuncuların yer aldığı dizi 2 Şubat 2022 Çarşamba günü yayınlanacak olan bölümde seyircisine veda ediyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NE?

Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde asistan olarak görev yapan Handan, çocuk yaşta ilk bebeğini kucağına alır. Ardından iki tane daha çocuk dünyaya getirmiştir. Evlilik yıldönümü elbisesi için Nişantaşındaki moda atölyesine giden Zerrin ve Dündar Demir, Handan ile tanışmıştır. Dündar'ın dikkatini çekmeyi başaran Handan, kısa süre içinde hayatı değişikliğe uğrar. Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra Handan sayesinde evlilikleri değişecektir.

Annemizi Saklarken bitiyor mu? Annemizi Saklarken dizisi final mi yapıyor? Annemizi Saklarken neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?

ANNEMİZİ SAKLARKEN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Star Tv'de yayınlanan Annemizi Saklarken dizisi reyting kurbanı oldu. Beklenen başarıyı alamayan dizi, final yapma kararı aldı.İlk bölümü 8 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan dizi, final bölümü ne zaman olacağı merak uyandırdı. Annemizi Saklarken dizisi, 8. final bölüm ile ekranlara veda ediyor.

Başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi ve Hatice Aslan gibi oyuncuların yer aldığı dizi 2 Şubat 2022 Çarşamba günü yayınlanacak olan bölümde seyircisine veda ediyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star Tv'de yayınlanan dizi Annemizi Saklarken, son bölümde neler olduğu izleyici tarafından merak ediliyor. Can'ın dudaklarından dökülen "Anne!" kelimesi bir şok etkisi yaratır. Handan'ın peri masalı son mu bulacak merak konusu oldu. Derya ve kardeşlerinin annelerini saklamaları neredeyse imkansız bir hale gelmiştir. Bora'nın elindeki deliller ile Handan'ın sırrı nihayet gün ışığına çıkacak gibidir. Ela'nın zekası bazı sorunları çözerken başka çıkmazların içine sokar hepsini. Derya'yla Ela'nın iki ayrı taraf olması, aileyi de bölmektedir. Handan yeni hayatının altında ezilmeye başladıkça, kime güveneceğini de bilemez hale gelir. Bu da onu hatalar yapmaya sürükler. Bunca zaman gözünü onun üzerinden ayırmayan Bora ise artık yeni sorular sorması gerektiği ile yüzleşmektir. Handan'ın değil de babasının, Dündar'ın sakladıklarını sorgulamaya başlar.

Füsun'un çok uzun zamandır sakladığı hayati bir sır, en olmaması gereken kişinin eline geçerken; Handan da gizli bir düşmanın kollarına düşmektedir. Zerrin'in kaderinin gölgesi üzerinde dolaşmaya başlar. Son olarak dizi, 2 Şubat 2022 Çarşamba günü yayınlanacak olan bölümde seyircisine veda ediyor.

Annemizi Saklarken bitiyor mu? Annemizi Saklarken dizisi final mi yapıyor? Annemizi Saklarken neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCULARI

Kutsi : Dündar Demir

Hande Doğandemir : Handan Bulut

Ece Yaşar : Derya Güven

Derya Pınar Ak : Ela Güven

Ali Emir Doğrul : Can Güven

Erdem Kaynarca : Bora Demir

Ezgi Gör : Selin Demir

Elif Kurtaran : Pelin Demir

Hatice Aslan : Benan Demir

Nimet İyigün : Zerrin Demir

Yeşim Ceren Bozoğlu : Füsun Moran

Özgür Daniel Foster : Barış Moran

İncinur Sevimli : Sevil

Merve Sevin : Burcu Yılmaz

ANNEMİZİ SAKLARKEN FİNAL BÖLÜM FRAGMANI!

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Annemizi Saklarken, Hande Doğandemir, Star Tv, Kutsi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Annemizi Saklarken bitiyor mu? Annemizi Saklarken dizisi final mi yapıyor? Annemizi Saklarken neden final yapıyor, final bölümü ne zaman? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Annemizi Saklarken bitiyor mu? Annemizi Saklarken dizisi final mi yapıyor? Annemizi Saklarken neden final yapıyor, final bölümü ne zaman? - Son Dakika
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