Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü\'nden yürek yakan paylaşım

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Hercai'deki performansıyla geniş hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü'nün Karagül ve Deliha gibi yapımlarda yer alan annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü. Annesinin vefatından sonra Instagram hesabındaki profil fotoğrafını siyaha çeviren Akın Akınözü, yayınladığı veda mesajıyla yürek sızlattı.

"UMUDUMU, YUVAMI KAYBETTİM"

3,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından annesinin fotoğrafını yayınlayan başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz özlem. Oğlun..."

Akın Akınözü'nün paylaşımına Ebrar Demirbilek, Onur Büyüktopçu, Ayda Aksel, Özlem Balcı ve Salih Bademci gibi isimlerde taziye yorumu geldi.

ÖZLEM AKINÖZÜ KİMDİR?

13 Ekim 1964 yılında Ankara'da dünyaya gelen Özlem Akınözü, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Usta oyuncu Süreyya Arın'ın kızı olan Akınözü, TRT'nin ilk spikerlerinden biri olarak İpek Yolu ve birçok belgeselde seslendirme yaptı. 2003'ten beri Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim CD'lerinin seslendirme işlerini üstlenen Akınözü, Sensiz Olmuyor, Sahte Prenses, Dicle, Tek Türkiye, Karagül, Zeytin Tepesi, Payitaht Abdülhamit ve Deliha 2'de rol aldı.