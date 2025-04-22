Arka Sokaklar\'da Rıza Baba\'nın kızı Pınar Aydın\'ın son hali görenleri şaşırttı

Bir dönemin sevilen dizisi Arka Sokaklar ile hafızalara kazınan Pınar Aydın, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Dizide Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine hayat veren Aydın, şimdilerde gözlerden uzak ama bir o kadar da huzurlu bir hayatın içinde.

2004 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasıyla tanınan Pınar Aydın, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Müzik kariyerindeki başarısıyla dikkat çeken Aydın, aynı zamanda Özgür Çevik ile anılan isimler arasında yer almıştı.

Sahnedeki başarısını ekrana da taşıyan Aydın, 2006-2008 yılları arasında Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Dizideki kıvırcık saçlı, sempatik tavırlı "Pınar" karakteriyle izleyicinin beğenisini kazandı. Dizi sonrası 2009'da Kız Kaçıran, 2011-2012 yılları arasında ise Akasya Durağı gibi yapımlarda yer alan oyuncu, bir süre sonra ekranlara veda etti.

Oyuncu uzun süre ekranlarda boy gösterdikten sonra her şeyi bir kenara bırakıp Giresun'da eşi ve çocuklarıyla kendisine yeni bir hayat kurdu.

Uzun süre ekranlarda boy gösteren Pınar Aydın, televizyon dünyasını geride bırakıp Giresun'da yepyeni bir hayat kurdu. Eşi ve iki oğlu ile birlikte sade ve doğayla iç içe bir yaşam süren Aydın, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

43 yaşında olan Pınar Aydın, yıllar içindeki değişimiyle merak uyandırıyor. Sosyal medyada paylaştığı karelerde hem huzurlu hem de doğal haliyle beğeni topluyor.