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Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı şoke etti - Son Dakika

Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı şoke etti

25.11.2021 08:53
Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı şoke etti

Geçtiğimiz haftalarda tatil için Meksika'ya giden Aslı Enver, İstanbul'a gelince arkadaşlarıyla buluştu. Bebek'te görüntülenen oyuncu, 1 milyon 900 bin TL değerindeki lüks elektrikli aracıyla dikkat çekti.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde tatil için gittiği Meksika'dan döndü. Arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Enver'in yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı.

1 MİLYON 900 TL'LİK ARAÇ

Gelen projeleri değerlendiğini söyleyen Enver, "Şu an sizlere bahsedeceğim bir işim yok. İçime sinen proje olursa kabul edeceğim" dedi. Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver'in yeni aldığı elektrikli aracın fiyatının 1 milyon 900 bin TL değerinde olduğu ortaya çıktı.

Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı

POZLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Meksika tatili peş peşe pozlar veren oyuncu, 6 milyon takipçili Instagram hesabından da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Teknede siyah bikinisiyle poz veren oyuncunun Instagram'daki paylaşımı 444 binden fazla beğeni aldı.

İşte Aslı Enver'in Meksika tatilinden kareler...

Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı
Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı
Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı
Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı
Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı
Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı
Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı
Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı
Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı
Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı şoke etti

Türk Lirası, Aslı Enver, Instagram, Sonora, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı şoke etti - Son Dakika Magazin


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