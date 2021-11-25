Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı şoke etti

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde tatil için gittiği Meksika'dan döndü. Arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Enver'in yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı.

1 MİLYON 900 TL'LİK ARAÇ

Gelen projeleri değerlendiğini söyleyen Enver, "Şu an sizlere bahsedeceğim bir işim yok. İçime sinen proje olursa kabul edeceğim" dedi. Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver'in yeni aldığı elektrikli aracın fiyatının 1 milyon 900 bin TL değerinde olduğu ortaya çıktı.

POZLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Meksika tatili peş peşe pozlar veren oyuncu, 6 milyon takipçili Instagram hesabından da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Teknede siyah bikinisiyle poz veren oyuncunun Instagram'daki paylaşımı 444 binden fazla beğeni aldı.

İşte Aslı Enver'in Meksika tatilinden kareler...